新北放寬幼兒園退費標準　教保員「不當管教可退費」

▲新北市教育局放寬幼兒園相關退費規定。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市政府市政會議今（14）通過「新北市教保服務機構收費及退費標準」修正草案，新修正內容包括，幼兒遭教保員不當管教可退費，而原先規定就讀8周以上不可申請退費，也修正成學期3分之2以上。新北市教育局表示，修正草案通過後尚須兩周法制流程時間，預計12月底公告實施，預計約有近9萬名幼童適用。

去年5月因新冠肺炎疫情肆虐，政府宣布幼兒園停課，當時新北市幼兒園的退費規定是就讀8周以上不退費，但台北市的退費標準是超過3分之2以上不退費，導致雙北不同調，北市幼兒家長可退費，但新北家長卻不能，引發新北家長反彈。

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新北市教育局邀請幼教團體及家長團體共同研商1年多，完成「新北市教保服務機構收費及退費標準」修正草案，今在市政會議通過，預計兩周後公告實施，此次修正內容放寬相關退費限制，並修正因法定傳染病、流行病或流行性疫情等強制停課的退費規定。

新北市教育局指出，為加強保障幼兒受教權，新版的「新北市教保服務機構收費及退費標準」，除增列教保員對幼兒有身心虐待、不當管教等行為時，可以該學期就讀比例退費外，原本該學期就讀滿8周以上不退費，也放寬為就讀3分之2以上不退費；而在連續請假退費規定部分，也從連續7天請假才退費，放寬為連續請假5天可退費。