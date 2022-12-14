華碩推健康手環VivoWatch 5 AERO　食指輕觸即時取得健康數據

▲ 華碩發表 ASUS VivoWatch 5 AERO。（圖／翻攝自YouTube／ASUS Taiwan）

記者樓菀玲／台北報導

華碩在今日發表全球首款指尖量測脈波指數功能的健康手環「ASUS VivoWatch 5 AERO」，可忠實紀錄使用者生理徵象，食指輕觸表面感測器就能即時取得脈波指數、心電圖、血氧參考值等數據。

華碩電腦營運長暨全球資深副總裁謝明傑指出，「華碩發展智慧健康穿戴至今八年來，始終堅持『台灣製造』及『技術100%自主研發』兩大初衷，且由於軟硬體都是自家開發的優勢，更能順應醫療照護趨勢，快速回應市場需求；尤其在這個人人被迫與病毒共存的後疫情時代，ASUS VivoWatch 5 AERO不僅擁有30g輕盈機身，24小時佩帶輕鬆無負擔，還具備目前市面上最完整的生理量測功能，是守護個人健康的最佳選擇。」

ASUS VivoWatch 5 AERO承襲華碩智慧健康錶，採用醫規等級的三極片單導程ECG電學感測器和雙通道PPG光學感測器，並具備可評估健康狀態的「脈波指數」、獲得衛福部醫療器材軟體認證的「心電圖 」，以及防疫必備神器「指尖血氧」與心率、舒壓指數、睡眠監測等「日常健康管理」在內的全方位功能；同時還內建慢跑、游泳、健走、瑜珈…等運動模式和多項便捷生活應用，如：用藥 / 久坐提醒、遙控自拍、手機通知、番茄鐘設定，搭配豐富的錶面支援，外觀、效能兼具。

此外，ASUS VivoWatch 5 AERO全機5ATM生活防水，不受淋浴、游泳限制，日常洗米煮飯，還是浮潛皆完全沒問題；錶帶部分，則以醫療等級矽膠材質打造，柔軟抗敏；加上磁吸式充電設計，操作簡易直覺，使用者切換至省電模式，還可大幅延長續航力達７天；獨立的GPS晶片，另具有５星定位與移動軌跡追蹤功能，就算從事戶外運動忘記攜帶手機，也能提供相關數據，如：速度、距離、路徑、步頻與配速。

▲ ASUS VivoWatch 5 AERO 具備基本防水，並內建多樣檢測功能。（圖／翻攝自YouTube／ASUS Taiwan）