　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華碩推健康手環 VivoWatch 5 AERO　食指輕觸即時取得健康數據

▲▼華碩推健康手環VivoWatch 5 AERO　食指輕觸即時取得健康數據。（圖／翻攝自YouTube／ASUS Taiwan）

▲ 華碩發表 ASUS VivoWatch 5 AERO。（圖／翻攝自YouTube／ASUS Taiwan）

記者樓菀玲／台北報導

華碩在今日發表全球首款指尖量測脈波指數功能的健康手環「ASUS VivoWatch 5 AERO」，可忠實紀錄使用者生理徵象，食指輕觸表面感測器就能即時取得脈波指數、心電圖、血氧參考值等數據。

華碩電腦營運長暨全球資深副總裁謝明傑指出，「華碩發展智慧健康穿戴至今八年來，始終堅持『台灣製造』及『技術100%自主研發』兩大初衷，且由於軟硬體都是自家開發的優勢，更能順應醫療照護趨勢，快速回應市場需求；尤其在這個人人被迫與病毒共存的後疫情時代，ASUS VivoWatch 5 AERO不僅擁有30g輕盈機身，24小時佩帶輕鬆無負擔，還具備目前市面上最完整的生理量測功能，是守護個人健康的最佳選擇。」

ASUS VivoWatch 5 AERO承襲華碩智慧健康錶，採用醫規等級的三極片單導程ECG電學感測器和雙通道PPG光學感測器，並具備可評估健康狀態的「脈波指數」、獲得衛福部醫療器材軟體認證的「心電圖 」，以及防疫必備神器「指尖血氧」與心率、舒壓指數、睡眠監測等「日常健康管理」在內的全方位功能；同時還內建慢跑、游泳、健走、瑜珈…等運動模式和多項便捷生活應用，如：用藥 / 久坐提醒、遙控自拍、手機通知、番茄鐘設定，搭配豐富的錶面支援，外觀、效能兼具。

此外，ASUS VivoWatch 5 AERO全機5ATM生活防水，不受淋浴、游泳限制，日常洗米煮飯，還是浮潛皆完全沒問題；錶帶部分，則以醫療等級矽膠材質打造，柔軟抗敏；加上磁吸式充電設計，操作簡易直覺，使用者切換至省電模式，還可大幅延長續航力達７天；獨立的GPS晶片，另具有５星定位與移動軌跡追蹤功能，就算從事戶外運動忘記攜帶手機，也能提供相關數據，如：速度、距離、路徑、步頻與配速。

▲▼華碩推健康手環VivoWatch 5 AERO　食指輕觸即時取得健康數據。（圖／翻攝自YouTube／ASUS Taiwan）

▲▼華碩推健康手環VivoWatch 5 AERO　食指輕觸即時取得健康數據。（圖／翻攝自YouTube／ASUS Taiwan）

▲▼華碩推健康手環VivoWatch 5 AERO　食指輕觸即時取得健康數據。（圖／翻攝自YouTube／ASUS Taiwan）

▲▼華碩推健康手環VivoWatch 5 AERO　食指輕觸即時取得健康數據。（圖／翻攝自YouTube／ASUS Taiwan）

▲ ASUS VivoWatch 5 AERO 具備基本防水，並內建多樣檢測功能。（圖／翻攝自YouTube／ASUS Taiwan）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
太玄宮乩童「哭了一整晚」　妻：電話被打爆
宮主崩潰哭了！　我們這麼努力卻被扭曲
快訊／被打女信徒現身！　臉部傷勢曝光
快訊／太玄宮提告！　「惡意剪接損害本宮名譽」
彩迷搶押法國！最高賠率500　摩洛哥成黑馬
LIVE／太玄宮親上火線！　說明「乩童賞女信徒巴掌」
BQ.1地獄犬致死高？　台灣驗出22例狀況曝
超狂「美魔女」身材好到不科學　真實年齡吃驚

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣人最愛用那些貼圖？LINE公布2022年年度排行榜

華碩推健康手環VivoWatch 5 AERO　食指輕觸即時取得健康數據

電信業年底祭優惠　千元有找5G方案送YouTube Premium4個月

煩人廣告群組一鍵「封鎖+檢舉」　LINE 12.20.0更新版本上線

iOS 16.2新功能來了！手機變KTV、無邊記App工作更高效

Google Cloud協助在地商家數位轉型　實現客戶體驗最佳化、提升營運效率

小米推首款迷你電腦　外觀輕巧僅437g內建英特爾12代處理器

安卓用戶隱私升級！秒揪惡意程式　可斷開偷窺、監聽

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

台灣人最愛用那些貼圖？LINE公布2022年年度排行榜

華碩推健康手環VivoWatch 5 AERO　食指輕觸即時取得健康數據

電信業年底祭優惠　千元有找5G方案送YouTube Premium4個月

煩人廣告群組一鍵「封鎖+檢舉」　LINE 12.20.0更新版本上線

iOS 16.2新功能來了！手機變KTV、無邊記App工作更高效

Google Cloud協助在地商家數位轉型　實現客戶體驗最佳化、提升營運效率

小米推首款迷你電腦　外觀輕巧僅437g內建英特爾12代處理器

安卓用戶隱私升級！秒揪惡意程式　可斷開偷窺、監聽

陳其邁曝訪日心得盼團結　選後首役「成為嘉義隊一員」

胡金龍好「薪」情：陪鏞基打球　笑稱想一起辦引退

屏東近3成比特犬未絕育　明年3／1起未絕育+未登記最重罰50萬

雲林惡煞砍錯人爆案外案！服務生也被拖出會館痛扁　主嫌遭收押

掌摑女信徒挨轟！太玄宮乩童「哭了一整晚」　妻：電話被打爆

吸得到軟Q米大福、清爽桂花凍！冬季最新「草莓甜品系手搖」來了

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

台灣人最愛用那些貼圖？LINE公布2022年年度排行榜

「國寶級影帝」確診新冠：後遺症很嚴重　孫錫久看他演戲看出神

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

3C家電熱門新聞

iOS 16.2新功能來了！手機變KTV、無邊記App工作更高效

小米推首款迷你電腦

Google Cloud協助商家數位轉型

煩人廣告群組一鍵「封鎖+檢舉」　LINE 12.20.0更新版本上線

電信業年底祭優惠　千元有找5G方案送YouTube Premium4個月

蘋果最新渲染圖！iPhone 15 Flip雙螢幕可摺疊

華碩推健康手環VivoWatch 5 AERO

雙12優惠！iPhone14直降3200、這支手機現省8500元

安卓用戶隱私升級！秒揪惡意程式　可斷開偷窺、監聽

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone 15又傳漲！史上最貴　頂規「Ultra」漲200美元

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

更多熱門

相關新聞

華碩推Radeon RX7900顯卡　為全球首款採先進AMD小晶片堆疊設計GPU

華碩推Radeon RX7900顯卡　為全球首款採先進AMD小晶片堆疊設計GPU

華碩今推出全新TUF Gaming Radeon RX 7900 XT / RX 7900 XTX顯示卡，將透過更多串流處理器和更高頻寬的記憶體介面，提供傑出效能與絕佳電源功率，於高負載遊戲中呈現高幀率4K或更高解析度的視覺感官；此外，兩款顯示卡均以AMD RDNA 3架構為基礎，也是全球首款採用先進AMD小晶片堆疊設計的GPU。

NVIDIA攜華碩、臺大辦科技女性STEM論壇　打造互動實境創客協作空間

NVIDIA攜華碩、臺大辦科技女性STEM論壇　打造互動實境創客協作空間

華碩攜手羅氏大藥廠　推動精準醫療

華碩攜手羅氏大藥廠　推動精準醫療

華碩商用電腦、電競筆電　雙奪市占冠軍

華碩商用電腦、電競筆電　雙奪市占冠軍

落實ESG for Health　華碩獲頒「CHR健康企業公民」金獎

落實ESG for Health　華碩獲頒「CHR健康企業公民」金獎

關鍵字：

華碩智慧穿戴

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面