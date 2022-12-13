　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安摸頭助理傳被打臉！　檢事官尪嗆爆：會有罪的是妳

高虹安（左）在選前密約助理，除了安撫，更遭疑串證，包括辦公室主任陳奐宇（右）也是其中1人。

▲高虹安（左）在選前密約助理，除了安撫，更遭疑串證，包括辦公室主任陳奐宇（右）也是其中1人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉貪風暴擴大，檢調緊鑼密鼓傳訊她的辦公室助理，近日更前往立法院查扣高辦助理的薪資等資料。令人震驚的是，本刊掌握，高虹安曾多次安撫助理，要求銷毀關鍵對話與資料，形同串證及滅證，不但已符合羈押要件，更讓涉貪罪證再添一筆。

根據檢調掌握的情資，為了安撫最關鍵的證人「小兔」黃惠玟，高虹安選前曾多次親自出面，或派人直奔小兔位於北市南港的住家想和她見面，按了幾次門鈴都未獲回應。

高虹安當選新竹市長逾半個月，至今未辭立委，遭疑藉立法院保護傘躲避檢調追查。

▲高虹安當選新竹市長逾半個月，至今未辭立委，遭疑藉立法院保護傘躲避檢調追查。

知情人士表示，不敵高多次騷擾，小兔有次終於讓高與另一名現任助理入門，見面時高除了極力安撫小兔說：「我們在同條船上」「我們不會有罪」等語，還試圖勸服小兔不要反咬她，但遭小兔拒絕，並表明事實如何她會老實說，小兔的檢察事務官老公更當面洗臉高，直嗆高：「會有罪的是妳，不會是我太太！」

高虹安助理薪資表已遭檢調查扣，相關人等也被專案小組傳訊說明案情。（吹哨者提供）

▲高虹安助理薪資表已遭檢調查扣，相關人等也被專案小組傳訊說明案情。

《立法院組織法》規定，立委每人得置公費助理8至14人，依照立法院112年度預算書，公費助理薪資總額共7億餘元，若依113名立委計算，每位立委一個月有44萬餘元的助理薪資費及8萬餘元的助理加班費可使用，由於全數均須實報實銷，並由立院直接匯款至助理帳戶，不需透過立委或黨團轉手，用意即在於避免層層剝削。

目前菜鳥助理月薪為3萬元上下，有經驗的助理薪資為3萬5千元至4萬5千元不等，至於辦公室主任則介於5萬到6萬5千元左右。由於高虹安助理薪資不但遭以低報高，且回捐設置公積金，因而遭人質疑詐領。


更多鏡週刊報導
【全文】檢調赴立院查扣薪資清冊　揭高虹安4度密約助理串證
【高虹安四度串證3】高虹安對口供3地點曝光　對助理一要求涉滅證
【高虹安四度串證4】助理薪資5萬變0元就是他　小兔內帳直指PTT「神龍Z9」

 

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
高虹安摸頭助理傳被打臉！　檢事官尪嗆爆：會有罪的是妳
快訊／爆發潮一夕崩解！　巨大開盤重挫跌停
北市探5℃！寒流「-6度線」觸台　這一天冷爆
小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！　下跪被吐口水
快訊／FTX創辦人抓到了！　巴哈馬被捕
「神號車牌」拍出3712萬天價！　舉牌美女表情超搶戲
2個舅舅9個舅媽！　她爆家族當年「玩很大」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安第一波小內閣出爐　前北市副市長分析布局關鍵

馬西屏：3黨主席都是同屆同學　預測明年同學會總統候選人全到齊

高虹安摸頭助理傳被打臉！　檢事官尪嗆爆：會有罪的是妳

柯文哲2024總統戰隊曝光！　有意找「黃珊珊」接民眾黨秘書長

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

館長開罵吳欣岱、王浩宇：我捐「幾百萬」幫忙台灣　你們在哪裡

行政院：大宗物資降稅穩定物價　CPI年增率比歐美日韓都緩和

挺徐巧芯「世代交替」戰立委！鍾沛君：畏首畏尾怎對抗獨大執政黨

內政部澄清「砸重金去蔣化」　視個案情況酌予補助

陸禁台貨　她點名蘇貞昌「耍嘴皮」：只會嚴正抗議怎麼負責？

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

男被拱上台羞喊「沒法度啦」　下秒菸嗓飆高音嚇壞主持人

墨龍太子降駕「賞女一巴掌」 　她摀臉轉半圈！網怒洗版廟方

理科太太不怕酸民 諮商課改名續賣｜20221212 ET午間新聞

黃子佼開箱耶誕城外燴：是詐騙XD　叫錯Ozone文廷名字「罰寫100次」

蔣萬安第一波小內閣出爐　前北市副市長分析布局關鍵

馬西屏：3黨主席都是同屆同學　預測明年同學會總統候選人全到齊

高虹安摸頭助理傳被打臉！　檢事官尪嗆爆：會有罪的是妳

柯文哲2024總統戰隊曝光！　有意找「黃珊珊」接民眾黨秘書長

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

館長開罵吳欣岱、王浩宇：我捐「幾百萬」幫忙台灣　你們在哪裡

行政院：大宗物資降稅穩定物價　CPI年增率比歐美日韓都緩和

挺徐巧芯「世代交替」戰立委！鍾沛君：畏首畏尾怎對抗獨大執政黨

內政部澄清「砸重金去蔣化」　視個案情況酌予補助

陸禁台貨　她點名蘇貞昌「耍嘴皮」：只會嚴正抗議怎麼負責？

蔣萬安第一波小內閣出爐　前北市副市長分析布局關鍵

廖老大飲料店「台北市分店全倒光」！　他錯愕：太快了吧

宜蘭熟女想吃處男「第一次給阿姨好不好」　16歲少年被摸大腿嚇壞

阿根廷將搞小動作求勝？克國媒體收到爆料：1小時就會有人被罰下

中興橋翻車事故！小黃「自撞分隔島」側躺快車道　運將受傷送醫

幫買紅糖被老婆說是黑糖　人夫求解「這到底是啥？」答案曝光

巨大延交貨款風暴！開盤摜至跌停202元

台積電上漲1元至476！　台股上漲逾30點挑戰14700

影／納智捷小改款URX Neo試駕！百萬內賣點都在這　少了L2太可惜

北市探5℃！寒流「-6度線」觸台　冷空氣最強時間曝

貓咪每天越獄「睡龜房」　伸掌抱抱...把殼當枕頭

政治熱門新聞

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

館長開罵吳欣岱、王浩宇：我捐錢幫台灣　你們在哪裡

挺徐巧芯戰立委！鍾沛君：守舊文化須革新

高虹安摸頭助理傳被打臉！　檢事官尪嗆爆：會有罪的是妳

柯文哲2024總統戰隊曝光！　有意找「黃珊珊」接民眾黨秘書長

行政院：大宗物資降稅穩定物價　CPI年增率比歐美日韓都緩和

陸禁台貨　她批蘇貞昌「耍嘴皮」：只抗議怎麼負責

南投藍營3人願投入立委補選　皆籲團結勝選

內政部澄清「砸重金去蔣化」　視個案酌予補助

吳怡農被藍批「裝闊」　澄清只募到7萬

徐巧芯被罵「破X」喊告　范雲：羞辱女性必須譴責

馬西屏：3大黨主席都是同屆同學

TVBS民調王鴻薇46%領先　吳怡農在這2個族群支持度破5成

傳林奕華接副市長　鄭世維：先將交接工作做好

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

被吳宗憲欽點密訓3年！　24歲神正新人正式出道

這2水果削皮再吃！營養師揭「有蟲、恐烙屎」下場

台大醫：照大腸鏡「沒問這3問題」＝白做了

全台有雨時間曝　 寒流接力急凍2天6℃↓

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

員工突失控「出手攻擊草爺」狂飆三字經！

更多

最夯影音

更多
墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面