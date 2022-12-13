高虹安摸頭助理傳被打臉！　檢事官尪嗆爆：會有罪的是妳

▲高虹安（左）在選前密約助理，除了安撫，更遭疑串證，包括辦公室主任陳奐宇（右）也是其中1人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉貪風暴擴大，檢調緊鑼密鼓傳訊她的辦公室助理，近日更前往立法院查扣高辦助理的薪資等資料。令人震驚的是，本刊掌握，高虹安曾多次安撫助理，要求銷毀關鍵對話與資料，形同串證及滅證，不但已符合羈押要件，更讓涉貪罪證再添一筆。

根據檢調掌握的情資，為了安撫最關鍵的證人「小兔」黃惠玟，高虹安選前曾多次親自出面，或派人直奔小兔位於北市南港的住家想和她見面，按了幾次門鈴都未獲回應。

▲高虹安當選新竹市長逾半個月，至今未辭立委，遭疑藉立法院保護傘躲避檢調追查。

知情人士表示，不敵高多次騷擾，小兔有次終於讓高與另一名現任助理入門，見面時高除了極力安撫小兔說：「我們在同條船上」「我們不會有罪」等語，還試圖勸服小兔不要反咬她，但遭小兔拒絕，並表明事實如何她會老實說，小兔的檢察事務官老公更當面洗臉高，直嗆高：「會有罪的是妳，不會是我太太！」

▲高虹安助理薪資表已遭檢調查扣，相關人等也被專案小組傳訊說明案情。

《立法院組織法》規定，立委每人得置公費助理8至14人，依照立法院112年度預算書，公費助理薪資總額共7億餘元，若依113名立委計算，每位立委一個月有44萬餘元的助理薪資費及8萬餘元的助理加班費可使用，由於全數均須實報實銷，並由立院直接匯款至助理帳戶，不需透過立委或黨團轉手，用意即在於避免層層剝削。

目前菜鳥助理月薪為3萬元上下，有經驗的助理薪資為3萬5千元至4萬5千元不等，至於辦公室主任則介於5萬到6萬5千元左右。由於高虹安助理薪資不但遭以低報高，且回捐設置公積金，因而遭人質疑詐領。



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