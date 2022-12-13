消費者物價指數將公布　美股勁揚528點、台積電ADR跌0.32%

▲華爾街股市今天收漲。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約12日綜合外電報導
投資人正為明天公布的美國消費者物價指數做好準備之際，華爾街股市今天收漲，4大指數全面揚升。台積電跌0.32%、收80.43元。
道瓊工業指數大漲528.58點或1.58%，收34005.04點。
標準普爾指數揚升56.18點或1.43%，收3990.56點。
那斯達克指數勁揚139.12點或1.26%，收11143.74點。
費城半導體指數上漲58.19點或2.14%，收2779.21點。
▲華爾街股市今天收漲。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約12日綜合外電報導
投資人正為明天公布的美國消費者物價指數做好準備之際，華爾街股市今天收漲，4大指數全面揚升。台積電跌0.32%、收80.43元。
道瓊工業指數大漲528.58點或1.58%，收34005.04點。
標準普爾指數揚升56.18點或1.43%，收3990.56點。
那斯達克指數勁揚139.12點或1.26%，收11143.74點。
費城半導體指數上漲58.19點或2.14%，收2779.21點。
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