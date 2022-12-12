男友有小三小四！她驚覺「被渣男騙」...立刻組「多人運動聯盟」

▲3女子發現男友腳踏多條船。（翻自《fine_crew》IG）

圖文／鏡週刊

美國有3名女子，同時愛上一名淫亂渣男，也都事後才知道，原來渣男腳踏多條船。其中一名女子直接和「小三」、「小四」見面，結果這3名女人不但沒有吵架，還直接與渣男斷捨離，更組成「多人運動聯盟」，大家一起遊山玩水。

據美國《紐約郵報》報導，起因是這名「正宮」塔伯爾（Morgan Tabor）意外發現男友劈腿，而且劈了好幾腿，身邊有「小三」羅博絲（Abi Roberts）和「小四」金恩（Bekah King）的存在。之後塔伯爾約出羅博絲與金恩見面，但3人並沒有大吵大鬧，而是驚覺「原來我們都被渣男騙了」，結果3人形成志同道合的聯盟，不但同時與渣男分手，還自組「多人運動」團隊，一起遊山玩水。

▲3姝從情敵變好友。（翻自《fine_crew》IG）

這3名女生後來一起合購了一台車齡30年的老校車，並命名為「Fine Crew」，塔伯爾說：「我們很快發現，我們可以成為好朋友，而且在我們內心深處，都認同『我們是特別的女孩』。」之後3人開著這輛改裝校巴，到處遊歷，包括大蒂頓國家公園（Grand Teton National Park）、大沙丘國家公園（Great Sand Dunes National Park and Preserve）、黃石國家公園（Yellowstone National Park）等，都曾留下她們的足跡。

金恩說：「或許我們在不是很理想的狀態下認識彼此，但女生不會隱藏過去」、「過去的經歷，反而成就現在的我們，因此我們對於人生的每一場際遇與經歷，我們都感到值得驕傲。」據悉現在有電影公司相中這3姝的故事，想要翻拍成電影，3人也同聲說，希望她們的故事，能鼓勵更多人跳脫框架，找到為自己興奮而感動、不一樣的人生。





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