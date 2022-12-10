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警方上門突掏「男性下體照」抓戀童犯　人妻一眼認出：那是我丈夫

▲桃園市陳姓男子在某兒少庇護機構擔任保育員，遭指控自2017年至2021年間對2名未滿14歲少年藉故撫摸下體或套弄生殖器強制猥褻，事情曝光後被家長提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲警方上門拿出「男性下體」求指認，人妻一看立刻認出是自己老公。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

蘇格蘭一名人妻2017年透過交友App，與一名45歲男子相戀後結婚，沒想到2018年突然有警方找上門，拿出一張兒童性罪犯的「生殖器照」請她辨認，她一看到照片立刻認出是自己丈夫。她近日透過媒體公開自身遭遇，呼籲其他人不要與她一樣，急著與網路上認識的對象進入婚姻關係。

根據英國Daily Mail報導，蘇格蘭50歲人妻海莉（Hayley Dunn）2017年透過交友App，認識了45歲男子詹姆斯（James Kemp），不久後兩人陷入熱戀並火速結婚，不料婚姻才持續沒多久，2018年某日突然有警方找上門，指控她的丈夫是兒童性罪犯，還拿出一張「生殖器照」請她辨認。

海莉看到照片中男子下體及衣著，立刻認出男子確實是自己丈夫，當場崩潰大哭，而詹姆斯最終被逮捕移送，經法院審理後判處18個月徒刑。海莉說，她因為身體病痛，兩人從未發生過性關係，她原本以為是詹姆斯貼心，不忍心強迫她，「他欺騙了所有人，他說我是他一生的摯愛，結果全是謊言。」

海莉近日透過媒體公開自身遭遇，表示經歷過這一次事件後，她感覺再也無法信任其他男性，也希望自身的例子可以警示大家，千萬不要急著與網路上認識的對象進入戀愛或婚姻關係。

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