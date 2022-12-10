正妹撿皮夾送警局　隔天收通知「失主要提告！」她嘆：人心太恐怖

▲一名女子抱怨，撿到皮夾好心送警局，隔天竟被失主提告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

大部分的人撿到錢包第一反應都是馬上送去警察局，不過，一名正妹指出，她近日將拾獲的皮夾送到派出所後，隔天竟接到警方通知，表示對方要提告侵佔，讓她聽了後相當傻眼，直呼「路邊的皮夾千萬別撿！社會冷漠只因人心難測」。貼文一出，引發關注。

一名長髮女子10日在臉書「爆廢公社」發文訴苦，她前幾天走在路上時，發現路邊有一個皮夾掉在地上，於是就將皮夾撿起並搜尋最近的派出所，走了15分鐘才抵達，當下也做了筆錄，不料隔天竟接到警方來電，通知她失主要提告侵占。

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對此，原PO感嘆「真心覺得人心真的太恐怖！好心幫忙也被告，這樣誰敢再幫助人？」她也奉勸其他網友，路邊看到皮夾或是有人皮夾掉了，真的不要管事，免得三天兩頭就要去警察局解釋，還要上法院被當侵佔者審問，「浪費時間又搞得好心被雷親，內心只有各種傻眼跟白眼…有夠浪費時間。」

文章曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「在路上看到錢包，跟在路上看到紅包是一樣的恐佈」、「雖然知道這種不會起訴，但就是浪費時間…不要只會笑他國人沒同情心，因為我們也快差不多了」、「怪不得『助人為快樂之本』的觀念大家已不提倡了」、「所以這社會才會越來越冷漠」。

另外，也有網友建議，「下次自己手機可以先開錄影自保」、「視而不見是最沒風險的做法」、「試著反誣告吧！誰輸誰贏還不一定」、「當沒看見才能保平安，怎知道在你之前是不是有人把錢拿走剩皮夾放原地，更甚者說不定是釣魚等人上鉤」、「這只能打電話等警察到場再由警察拿」、「路不拾遺，這種很多都是在釣魚的」。

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