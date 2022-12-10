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俊逸歲末有愛寒冬送暖　社造派對復古登場

▲「第16屆歲末有愛市集X北區社造派對」，10日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）大玩復古風，共推出54個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「第16屆歲末有愛市集X北區社造派對」，10日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）大玩復古風，共推出54個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區區公所、俊逸慈善基金會主辦，崑山科技大學、台南青年志工中心、俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲電台、北區振興社區發展協會等單位合辦的「第16屆歲末有愛市集X北區社造派對」，10日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）大玩復古風，共推出54個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。

開幕式由振興社區開場展現社區活力，俊逸慈善基金會作為非營利機構的領頭羊，由董事長李明威代表於開幕式中捐贈新台幣20萬元給社團法人台東縣天主教愛德婦女協會，由主任督導唐菊英修女代表接受。

俊逸慈善基金會李明威董事長表示，自2007年起每年於歲末之際辦理嘉年華會，至今邁入第16屆，每年都獲得許多單位大力支持，此次與北區公所、崑山科技大學再度聯手整合產業、官方、學界及法人等四大力量，推出54個攤位，其中社團法人中華民國道德重整協會連續參與16屆，現場也頒發感謝狀，感謝陪伴「歲末有愛」16年的歲月。今年首度連結HAPPYHAIR髮廊響應公益，提供限定「Happy捐髮趣」及「Happy愛心剪髮」服務，符合捐髮條件者享當次免費剪髮服務，捐贈給台灣癌症基金會製作假髮。

▲「第16屆歲末有愛市集X北區社造派對」，10日在阿嬤妳看市集廊道（美國學校舊址）大玩復古風，共推出54個吃喝玩樂攤位、多場表演和草坪親子活動，讓青銀童共度難忘週末。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來來來野餐趴團隊更負責五攤親子攤位，小老闆們賣力邀請大家一起響應愛心，當日攤位營收部分所得也捐出做公益。崑山科技大學由精品咖啡研習社等青年團隊推出五個青創攤位及精彩表演節目，崑山科技大學副校長鐘俊顏表示，此活動提供青年學子展演、行銷管道，也進一步直接參與公益服務，是青年創業及參與公共事務很好的平台。

台南市市長黃偉哲表示，這次活動邁入第16屆，不只展現北區社造成果，更邀請台南地區非營利組織「免費」設攤，義賣所得歸設攤組織自行運用，黃市長肯定俊逸基金會及北區公所對社會福利及在地發展的用心。今年更有如大崎村落創藝基地、隱新營等地方創生團隊擺設攤位，用美國學校舊址上的家屋打造復古打卡點，充分運用阿嬤妳看市集這個青銀共創的場域，有許多市民響應穿著復古服裝配件、領懷舊的古早味糖果，不只展現台南市的創意與活力，共同來享受懷舊好時光。

北區公所李皇興區長表示，今年北區公所及中樓、大仁、華德、勝安、振興社區再度利用去年製作的獨創攤車，將一整年於循環經濟、藝文、繪本、手作活動的社造成果一一展示，別具特色。公所「阿北ㄟ店」更再度開張，由民政課長楊雅玲親自手繪禪繞畫零錢包、小背包，自製DIY陶瓷吸水杯墊教學組，民眾凡購買療癒作品或DIY教學組，所得將捐予公益團體；人文課攤位則介紹與清大及開基玉皇宮合作的「古蹟就是教室」教案、「家系列在地工作坊」、「在地遊學-學童社區踏查」及「2018~2020年北區社區資源調查紀錄手冊」等年度社造成果。

活動現場由電聲廣播電台主持人葉曼莉、峻成、黃淑芬帶領青年志工許如貝搭擋主持，十六個團體帶來的精彩表演節目，炒熱現場氣氛，包括:北區振興社區美魔女辣媽舞蹈；將軍國小陶笛演奏；蜜兒韻律舞蹈班；台灣愛延續協會；土城國小烏克麗麗演奏；大同國小古箏合奏；南區新興里社區照顧關懷據點舞蹈表演；後市動姿動姿舞蹈班；台南市東區婆媽手語表演；聖采琪曼陀林樂團；有愛藝起日本舞踊；東區復興里樂動舞團；秀芬姉さんの家服務團隊卿卿歡樂舞群GOGO；LADIES舞蹈表演；崑山科技大學歌弦社樂團彈唱等，透過舞台區不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。

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