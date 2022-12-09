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施明德拋「金馬和平特區」：避戰不挑釁　是台灣對世界和平的義務

▲▼前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）

▲前民進黨主席施明德。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨前主席施明德7日發表一封「一個台灣人給台灣各政黨領袖的公開信」；他提出建構「金門、馬祖和平特區」主張；施明德強調，兩岸問題終必以談判、和平解決。這是促進兩岸人民幸福的唯一抉擇，更是世人所期盼，而避戰，不挑釁，是台灣人民對世界和平的義務。

施明德表示，對台灣的各黨領袖及台灣人民說：不管是否喜歡，你我都已被上天安排生於台灣，活於台灣，也繼承了台灣四百年來一再被外來統治的「殖民地命運」。如今終於能以「民主國家」獨立存活於世界。自由、民主、人權、法治得來不易，必須全力捍衛。

施明德指出，如何捍衛，也許有不同的主張和作法。然而，我們是小島小國，畢竟有我們的局限性。在中華人民共和國承諾中華民國的生存權，尊重台灣的發展權之前，我們的求生底線就是「親美，不挑釁中國」。

施明德直言，台灣的親美路線，不是始自黨外，不是始自美麗島時代，更不是始自民進黨，而是始自兩蔣時代！七十年來就是靠這條親美路線，才保住了台灣的安全，免於被中國併吞。

施明德建議，當今的掌權者們，應立即做兩件事：

一、金門馬祖和平特區

施明德強調，金門、馬祖是我國曝露在敵方攻擊下最弱的兩處，也是最容易擦槍走火的地方。它曾經在一九五八年的「八二三砲戰」中，飽嘗彈盡糧絕的苦況，最後是美國海空軍護航台灣海軍艦艇補充糧食、彈藥和八英吋自走砲，才使金門守軍免於投降。封鎖台灣，如果做得到，敢做，中國早就做了。不必其同路人，一再拿來戲弄台灣人民。金門、馬祖地處敵方傳統火炮控制之下，戰爭一起完全動彈不得。台灣救不了金馬，金馬保護不了台灣。

施明德直言，武裝金馬無異是把誘發衝突的引信埋在敵人的腳下，又置金馬人民於何地？中國無人機挑逗金門領空，我方是打下或不打？我方打了，是台灣發出第一擊。第一擊的後續，會給中國什麼藉口？誰能預料或負責？不要相信政客或軍頭的大話：「我負責！」即使是總統，也負責不起蒼生的悲嗚。

「權力不是拿來揮霍炫耀的，請戒慎恐懼」，所以施明德呼籲，台灣的政治領袖們，是時候了，必須從金門、馬祖徹徹底底全面撤軍。讓金門馬祖成為非軍事區、和平區，拔掉兩岸最容易點燃戰火的引信，對中國全面避戰。

他認為，避戰，不挑釁，是台灣人民對世界和平的義務。這不是軟弱，是智慧之舉。這是邁向海峽兩岸永久和平的一小步。拆除引信，可以防阻大爆炸，維持和平。金馬和平特區的設立，是台灣向中國及國際社會遞出七十年來最具象、最誠摯的橄欖枝。

至於對金門、馬祖住民而言， 施明德指出，現在也是台灣政府應該全面償還多年前積欠他們的老債的時候了。不要再讓他們生活於兩岸可能再度衝突的恐懼威脅中，深怕又淪為當年的犧牲品。是該讓金馬人成為兩岸的和平使者，非戰的燈塔了。讓金馬人在維護世界和平上，亦能扮演一個驕傲的新角色。

二、建立全民皆兵的「警軍」

施明德建議，應建立戰時的民兵自衛武力：陸海空軍之外的第四軍，「警軍」。戰時，國軍當然站在第一線。萬一有敵人空降、竄入，則由警察機構領導的自願民兵協助國軍，參與抵抗、殲敵，達到全民皆兵的目標。

施明德表示，自己也注意到台灣的愛國人士已在努力追求中。對這項努力，只想提醒一事：任何武裝力量都不應該由民間人士主導掌控，除非是革命軍。施明德認為，台灣一向有警民友好關係的條件存在。從派出所、分局到警察總局，警官對當地地形、地物、人與事的了解遠遠勝過國軍和敵軍。這就是警察的優勢。戰時由他們領導民兵清掃入侵的敵人及第五縱隊，最能發揮殲敵的效用。

施明德直言，如今中國加強文攻武嚇，氣氛已成熟，國家可以把民間有決心悍衛台灣安全的志願者，在平時就整合、訓練在「警軍」的新軍種中。這個新系統不是只整訓幾百幾千人，而是上百萬民兵。這是一個全民皆兵比較妥切的方向。台灣人必須先自救，然後才求助。

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