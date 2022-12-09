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修手機變修竿！老爸包養金絲貓　兒揭穿怒：整天哭窮砸錢在她身上

▲▼喉嚨,吞嚥,脖子,鎖骨,女人,髮辮,頭髮,金髮。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO發現爸爸包養金髮外國女學生。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名家裡開手機行的男子表示，他爸平時一個人顧店，他在中秋節期間發現，店裡常常有一個金髮外國妹子，偷看爸爸手機才驚覺，她竟然是爸爸的包養對象。

原PO 7日在Dcard發文表示，他第一次在店裡碰到金髮妹Anna時，有稍微聊過，得知Anna是來台灣念中文系，沒多說什麼他就先出門了，後來又看見Anna來店裡說要買生日禮物給朋友，他推薦了音響喇叭，後續爸爸就介紹藍芽耳機，他便先行離開。

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原PO指出，他有天突然回家又看見Anna，奇怪的是他爸拿了一些千鈔給Anna，讓他納悶「說是要找錢也找太多了吧，台灣什麼時候有一萬面額大鈔了」，他也開始起疑「Anna太常出現了吧，我們家回頭客哪有來這麼頻繁的，3C產品每個月都在買」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO近日又看見Anna從倉庫走出來，讓他感到更疑惑，於是趁著爸爸在替客人貼膜時，到櫃檯偷看他的手機，發現爸爸的IG帳號沒有發文，但追蹤了一堆身材姣好的女生，接著他進一步打開私訊，竟然看見爸爸和Anna用英文大肆調情的內容。

對話中2人用「Daddy、baby girl」互稱，爸爸還對Anna說「你是我的蕩婦」、「我喜歡緊身裙希望你能給我驚喜，我會給你更多甜頭」等。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲爸爸和金髮妹對話。（圖／翻攝自Dcard）

原PO發現爸爸帶Anna去住高級飯店，讓他不滿「這老人一天到晚在我跟我媽面前哭窮，結果發現他花錢砸在金絲貓上，想到真的是很不爽」，氣得上前質問兩人關係，結果爸爸回說，Anna第一次來修手機的時候，「手機修一修就去後面倉庫修X了」，後來得知Anna生活很拮据，平常會用蛋餅皮包前一天的晚餐度日，才讓他想出手援助，原PO則不敢告知媽媽這件事。

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示，「拜託你一定要讓你媽媽知道你跟她是站在同一邊的」、「你爸一定給了不少，這女生這麼常出現！ 快跟你媽講」、「還真的在那邊互叫 daddy 跟 baby girl」、「如果以後媽媽自己發現，會更難過的」。

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