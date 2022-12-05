高雄爆當街擄人！「7車包圍囂張砸車」原因曝　警逮7人到案

記者賴文萱／高雄報導

高雄市5日凌晨發生一起當街擄人案，一名男子跟女性友人開車行經前鎮區的翠亨北路，遭到另外7台車包圍攔下砸車，這名男子甚至被對方擄走。警方案發1小時後，查緝到37歲顏姓及22歲賴姓主嫌等1車2人到案，經漏夜追查，再至台南市等地查緝其餘共犯等4車5人到案，目前查緝到案已5車7人。全案詢後將依妨害秩序及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

▲高雄市發生當街砸車擄人案，警方亮槍救人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在5日凌晨接近1點左右，31歲的陳姓男子跟23歲的蔡姓女友人坐同一台車，經過前鎮區的翠亨北路時，遭7台車大陣仗包圍，對方下來不少人，一下車就持球棒砸車，甚至把陳姓男子押上車帶走。警方獲報之後成立專案小組，順利將人救出，並且抓到1車2人。

▲高雄爆當街擄人！「7車包圍囂張砸車」原因曝，警逮5車7人到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳男被救出之後，因手部受傷被送醫救治，另外，被逮的分別是37歲的顏姓跟22歲的賴姓男子，2人疑為主嫌，初步了解為行車糾紛導致。

▲高雄爆當街擄人！「7車包圍囂張砸車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方經漏夜追查，再至台南市等地查緝共犯邱姓（24歲）、方姓（24歲）、吳姓（22歲）、陳姓（20歲）、陳姓（22歲）男子等4車5人到案，目前已查緝到案計5車7人。

全案詢後將依妨害秩序及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官向高雄地方法院聲請羈押及裁定強制處分。另將持續追查其他共犯到案。