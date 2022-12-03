翁達瑞控論文消失　高虹安：幫鄭文燦轉移焦點「選民厭惡側翼」

▲高虹安回應翁達瑞爆料，選民已厭惡、唾棄側翼烏賊戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

自稱美國學者的「翁達瑞」緊咬高虹安博士論文爭議，指論文突然在電子圖書館消失，應是被辛辛那提大學認定有問題才下架。對此，高虹安3日回應，論文經校方再次審查通過，也以官方函文證明並無不當，但包括陳時奮在內的綠營支持者，卻不停寄檢舉信騷擾校方，若綠營再不節制側翼的離譜行徑，「相信台灣人民會繼續在2024的選戰中用選票下架民進黨。」

新竹市長當選人高虹安選前遭質疑美國辛辛那提機械博士論文涉抄襲，曾2次出示校方函文，證明論文經再次審查，已確認並無不當。不過，筆名「翁達瑞」的陳時奮2日爆料，高虹安的論文突然從電子圖書館消失，不太可能是系統錯誤，可能被校方下架。

「翁達瑞」分析，校方下架可能有3個原因，包括收到資策會求償信、論文被下載900多萬次，加上已有美國主流媒體在追這件事，校方終於發現事有蹊蹺，才主動下架論文，所以奉勸高虹安「騙得了一時，騙不了一世」、「高虹安就在市長辦公室等待校方的處置吧！」

對此，高虹安3日回應，選舉已經結束，沒想到烏賊戰似乎沒有停止跡象，「難道還沒有檢討到這些綠營側翼的抹黑戰術，已經在剛結束的大選中被選民唾棄、厭惡了嗎？

高虹安表示，桃園市長鄭文燦台大碩士遭撤銷、國安局長陳明通終身不聘用爭議沸沸揚揚，綠營側翼急於轉移焦點，但兩相對比之下，她的博士論文已在美國辛辛那提大學校方再次審查後通過，正式以官方函文證明並無任何研究不當。

高虹安指出，儘管她已經2次提出美國校方函文，證明清白，但包括「已被多人提告誹謗、並力挺林智堅台大論文並無抄襲的陳時奮」在內的綠營支持者等，仍不停以檢舉信騷擾校方，甚至發起已高達900萬次下載論文的誇張行徑。

高虹安強調，如果綠營無法尊重選民的決定，不節制或是譴責這些側翼的離譜行徑，「相信台灣人民會繼續在2024的選戰中用選票下架民進黨。」