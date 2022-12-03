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大陸 大陸焦點 特派現場

陸媒嘆中國國足沒進世界盃　在「鄙視鏈最低端」採訪

▲▼2022世足,卡達世界盃,沙烏地阿拉伯球迷。（圖／路透）

▲卡達世界盃賽場。（圖／路透）

文／中央社

世足賽場邊，中國官媒依例派員採訪。但現場的中國記者感嘆，因為中國國足無緣參賽，即使能進場採訪，也只能被分到觀眾席及欠佳的拍攝點，處於現場媒體「鄙視鏈」的最低端。

中新社報導，本屆世界盃足球賽，媒體不是所有場次都能入場採訪。國際足聯（FIFA）有個相當複雜的「媒體票務」系統，有數量的限制。因此FIFA對媒體派發門票劃分了優先等級，都須事先申請。

其中，比賽雙方國家的媒體最優先，其次是地主國卡達媒體，再其次是參賽國媒體，最後才是「其餘國家」媒體。而沒有打進本屆世足賽的中國，旗下記者便只能被划為「其餘國家」行列。

根據報導，即使能在優先等級靠後的情況取得採訪門票。但到現場往往發現，中國的文字記者得和球迷們一同擠在看台上，記者發稿時只能把筆電放在腿上，既不能充電也不能上網，這時便會羨慕一旁有桌子可放筆電的媒體席。然而，這個媒體席是供優先等級靠前、也就是參賽國的媒體使用。

至於攝影記者也好不到哪去。即使拿到了比賽場次的通行證件，但攝影記者還需要選擇拍攝位置。由於好的位置都被優先等級靠前的參賽國媒體選走，中國攝影記者往往只剩下最差的中線位置可選。如果拍攝進球或門前爭搶等畫面，就只能拍到球員的後腦勺。

此外，賽後的隊職員採訪區和記者會同樣需要申請，但非參賽國媒體通過申請的機率，同樣較低。

報導指出，身為中國記者，但被其他人認作是日本或韓國記者，尤其是當日本隊獲勝時被其他人道喜，確實很尷尬。事實上，這屆世足賽的「中國元素」相當豐富。但當問到外國球迷「你知道多少位中國球員」時，他們幾乎沒人答得出來。

其中一名對中國體育頗為了解的沙烏地阿拉伯球迷委婉地說，「但你們奧運會成績很棒啊，尤其是桌球很厲害」；另一名哥斯大黎加球迷則沒那麼客氣地說，「我們都能進世界杯，比我們國家大很多的你們，更應該有球隊參賽」。

報導並提到，無論是委婉的安慰還是直白的扎心，作為中國記者都覺得有些尷尬。相信每個在現場報導世足賽的中國記者，最渴望看到的「中國元素」就是中國國足。等到「中國足球崛起時」，中國記者就不用再處於媒體「鄙視鏈的最低端」，自然會少許多尷尬。

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