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等到了！超商限時1天「咖啡買7送7」　爽喝美式、拿鐵

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵可享「同品項買7送7」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

時光飛快，今日已是12月的第1天，就有超商祭出今日限定的「咖啡買7送7」優惠，共限量10萬組，售完為止，趕快買來喝為今天補充活力。

7-11 OPENPOINT行動隨時取今（1）日推出限定咖啡優惠，CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵可享「同品項買7送7」，冰熱可任選，各限量5萬組，每會員限購2組、僅開放線上支付，兌換期限至2023/3/31止，數量有限售完為止。

▲▼每月1號限定咖啡優惠 。（圖／7-11提供）

▲精品美式／精品拿鐵「同品項買7送7」各限量5萬組。

▲▼萊爾富開賣車輪餅。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣車輪餅紅豆、奶油口味。（圖／萊爾富提供，下同）

喝咖啡配小點心更過癮，萊爾富將「車輪餅攤」搬進門市裡，販售經典紅豆與奶油2種口味，紅豆餡選用萬丹紅豆製成，每一口都能吃到紅豆顆粒、香甜不膩，奶油則是使用進口紐西蘭100%生乳，經過高壓高溫滅菌，搭配自家研發配方，打造乳香濃郁口感。

▲▼萊爾富開賣車輪餅。（圖／萊爾富提供）

▲每一顆車輪餅都吃得到滿滿內餡。

萊爾富車輪餅即日起在全台逾800家門市開賣，24小時都能吃到，而為了慶祝新品上市，即日起至12/13前推出新品專屬嚐鮮價，原價單顆25元，活動期間可享「任選2顆39元」優惠。

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