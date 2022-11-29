蔡英文「論文門」案現轉折　1984年LSE博士論文原本...明現身法庭

▲媒體人彭文正。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今審理媒體人彭文正告總統蔡英文的「論文門」一案，今天3小時的庭訊中，彭與律師李震華等人花了逾2小時，輪番質疑承審法官張詠惠有偏頗之虞，李男還因干擾訴訟，差點被請出法庭冷靜，在法官要求下，蔡英文委任律師連元龍表示，明（30日）開庭可將蔡英文1984年倫敦大學政經學院畢業版博士論文，帶來法庭供勘驗，這將是這份論文首度在法庭現身。

張詠惠先前裁定「論文門」案停止審判，今是恢復審判後第1次開庭，彭文正在美國透過視訊出庭，下午2點20分庭訊開始，彭男的律師張靜、李震華聲稱不想杯葛程序進行，但接連質疑張詠惠為何不迴避本案審理，為何不再度裁定停止審判，以及明明以案情構成社會重大矚目而增派法警、庭務員，為何不上簽重新分案，改由合議庭審理。

張詠惠在一審時認為「論文是否存在」屬於單純事實，不能透過訴訟確認，直接以程序事項駁回，經高院認為有必要闡明彭文正所提主張是否具備受保護利益，發回更審，因張詠惠在一審沒觸及實體事項，北院依規定仍由她續審。

彭文正認為張詠惠有偏頗之虞，聲請她迴避「論文門」案更審，都被駁回，彭男告張詠惠求償200萬元敗訴，彭男另告蔡英文的2位委任律師連元龍、張日昌涉加重誹謗也敗訴。

今天庭訊中，彭文正與委任律師毫不掩飾對張詠惠的敵意，直言「妳之前態度不對，所以不信任妳」，張詠惠淡定回擊，表明她依法審判，沒黨派色彩，更不能干涉分案結果，當事人的質疑不會讓她產生偏頗，反而會虛心接納、更仔細適用法律，且本案需要攻防的是彭文正與蔡英文，「不必延伸戰場、戰法官」。

李男不罷休，質疑「為何非要妳審」、「臉皮太厚」等語，彭男挖苦張詠惠「3年前執意不審，3年後執意要審，司法改革露出一線曙光」，他強調合議庭3位法官都偏頗的機率是1/8，法官獨任審理的偏頗機率是1/2，所以他要求改由合議庭審理不是無理取鬧，「中華民國建國100多年來，從沒有總統告過平民百姓，我被蔡英文告，怎麼不是重大矚目案件？」

張詠惠沒讓步，認為彭男和律師意圖延滯訴訟，所以不准停審，張詠惠並警告李男別重複發言插話干擾程序，李男差點被法警請出法庭冷靜，李男和張靜換話題反覆要求張詠惠依高院發回意旨行使「闡明義務」，連元龍異議「法官不能教你們打官司」，張詠惠反問李男當律師幾年了，「難道民事案件，有遇過法官邊開庭邊教你怎樣打贏官司？」

結束這段超過2小時僵局的契機，是連元龍庭呈蔡英文1984年LSE博士論文的相關證明，張竟不顧李震華阻止，堅持趨前看個究竟，還抱怨不能親手翻閱「難道有毒嗎」，張詠惠順勢訊問蔡英文可否提出這份論文的原本，連元龍表示明天下午再度開庭時，可將這份原本帶來供勘驗，而且是1984年的畢業版、蔡英文回台到政治大學應聘教職送審的那一本，這將是這本論文歷經3年爭議後，首度現身法庭中。

彭文正於2019年底向北院提起民事訴訟，要求確認蔡英文1984年取得倫敦大學政經學院（簡稱LSE）博士學位的論文不存在，彭男因指稱蔡英文當年根本沒完成博士論文取得學位，被蔡英文指控妨害名譽，彭男被起訴後到美國不出庭而被北院刑事庭通緝至今，他主張若能確認這份博士論文不存在，攸關他刑案是否會判有罪，因此有法律上的確認利益。