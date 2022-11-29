傳提前12／1正式公告兵役延長計畫？　國防部曝研議進度

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者蘇晏男攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一大選慘敗，外界認為疫情跟兵役延長是兩個關鍵因素，立委何志偉更呼籲近期不應討論兵役延長，對此，國防部29日在例行記者會上回應，役期調整規劃是重大政策，考量因素很多，包含敵情威脅、烏俄戰爭經驗、防衛作戰需求、役男生活規劃等，但選舉並非是國防部考量的重點。

國防部發言人孫立方表示，有關役期調整規劃是重大政策，考量因素很多，包含敵情威脅、烏俄戰爭經驗、防衛作戰需求、役男生活規劃等，但選舉並非是國防部考量的重點，相關工作都需要透過跨部會協調，取得共識後才能有相關結果，因為行政程序尚未完成，還沒有詳細內容提供給大家。

對於有媒體稱義務役調整計畫將於12月初公布，孫立方再次強調，沒聽過這樣的期程，行政程序尚未完成，因此無法公布，會在完成後向社會大眾做詳細說明。

對於軍購議題，孫立方回應，不管是烏俄戰爭或是疫情導致的封控問題，確實對軍購造成影響，但國軍不會以此為藉口，會積極跟美方協調，讓相關問題得到解決，目前美方所有軍售都按照程序進行，執行當中的案子屬於雙方機密，不會對外說明，但整體部分，不管是國防部、國安體系、外交體系都與美方共同努力，希望讓所有軍售工作如期完成。