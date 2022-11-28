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2022壽山巖親子繪畫比賽　郭品萱、林軒佑獲頒金牌三連霸

▲2022壽山巖親子繪畫比賽頒獎

▲2022壽山巖親子繪畫比賽頒獎。（圖／壽山巖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區壽山巖觀音寺親子繪畫比賽，今年以「2022美廟壽山巖、童在幸福年」為主題，收到來自全國各幼兒園和國小學童將近一萬件的畫作，打破歷年紀錄；經評選出480位獲獎者，其中還有兩位國小高年級組學生，榮獲今年特別頒發的金牌三連霸獎項，十分不容易。

壽山巖觀音寺常務董事顏福來28日表示，壽山巖觀音寺歷史悠久，廟宇更是名列國家三級古蹟，擁有豐富的宗教信仰與文化，因此廟方希望藉由孩子們天馬行空的想像力，來呈現壽山巖的信仰之美。廟方非常感謝每年大家的熱情響應，每年都吸引許多小朋友踴躍投稿，27日頒獎典禮更是熱鬧不已。廟方期盼能繼續舉辦如此有意義的活動，不僅激發小朋友的美術天份，也讓壽山巖的文化之美被更多人看見。

▲2022壽山巖親子繪畫比賽頒獎

為了獎勵多年來持續挑戰的同學，今年除了各組別的金、銀、銅牌與優選獎之外，也特別頒發金牌三連霸獎項，分別由國小高年級組的郭品萱和林軒佑兩人奪得。兩人在這三年來，連續參賽都獲得金牌，並大方分享自己的作畫技巧與心得。

郭品萱表示，關鍵在於有沒有認真畫，而且自己曾和家人一同走訪壽山巖觀音寺，透過實地觀察，幫助他能更深入創作。林軒佑則分享，自己常跟家人來到壽山巖觀音寺參拜，因此對廟宇十分熟悉，他認為重點是要把細節畫出來，才能凸顯建築之美。

壽山巖觀音寺常務董事何正森也表示，當年他活用自己擔任八德市長的經驗，推動廟方舉辦親子繪畫比賽，每年無論是創意滿滿的畫作，或是頒獎典禮台上台下的歡笑聲，在在彰顯大家非常喜歡這項活動，也期盼在明年迎接建廟280周年時，能擴大來舉辦，讓活動越辦越好，吸引更多人參加，也傳承在地特色信仰文化。

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