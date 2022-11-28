　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5歲童送醫竟「沒有床位」不治亡　家屬揭心碎48小時…遭醫護嗆：還想怎樣？

5歲男童疑似因醫療疏失而不治身亡。（圖／翻攝自推特）

▲5歲男童疑似因醫療疏失而不治身亡。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

英國一名5歲男童先前因病被送進羅瑟勒姆醫院（Rotherham General Hospital）救治，未料原本只是喉嚨痛的病症，竟會演變成肺部感染、心臟多次驟停與多重器官衰竭，最後不幸離世。男童的叔叔指控醫療體系要為此付最大責任，因為院方當時竟告訴他們「沒有病床、沒有足夠的醫生」可以救治病患。

據《鏡報》報導，5歲男童納希爾（Yusuf Mahmud Nazir）11月13日因抱怨喉嚨痛被父母帶去就醫並收到抗生素藥物，未料隔天病況急轉直下，父母見狀立刻開車送他到急診室。然而，納希爾的父母雖聽到醫師說：「這是我看過最嚴重的扁桃腺發炎」，之後卻在醫院空等了數小時，只能無奈帶孩子回家。

返家後的納西爾惡化到呼吸困難、難以吞嚥，這次家人雖改叫救護車，卻沒如願送到兒童醫院治療，且收治的羅瑟勒姆醫院當時竟「只有一個醫師在場」。納西爾的叔叔透露，當時他們不斷祈求院方治療，但一直得到「我們只有一個醫生、我們沒有床位了，你要我們怎麼樣」的回答，醫護人員甚至告訴他們：「別對我們，要對上頭的大人物投訴，是這些人只給我們一個醫生！」

納西爾的叔叔表示，孩子很快就不治身亡，而他們公開此事是希望能挽救下一個孩子的生命，「只要少一個經歷我們正在體會的家庭，對我來說就足夠了」。事後，Rotherham NHS Foundation Trus也強調會徹查此事並給予納西爾家人需要的幫助。

延伸閱讀
網路嗆人「靠女人養」17歲少年遭強押上車　警靠定位救援
艾莉絲搭機14hr回台「哭到無法呼吸」　見不到最後一面：一輩子遺憾
酒吧舉辦聖誕派對　新手媽想帶5月大嫩嬰參加「遭拒竟爆粗口」

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
她血壓飆180臉爆紅！　「洗澡1習慣」害的
快訊／8連敗魔咒？喀麥隆遭塞爾維亞反超　3分鐘連進2球
館長點名「寶和會養在蔡英文後的人」　陳明文喊冤
卡達世足小組賽勝負難分？「4方法」判斷排名
剖腹產後太急踩雷！　張齡予「轉大醫院重新開刀」：等於生兩次
她遭恐怖前任潛入硬上！　房東讀懂「這動作」秒報警
APP訂房「一晚1.7萬」　官網訂只要半價！他求退費竟被掛電
時空旅人預言世足決賽「巴西vs.法國」　結果曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

卡達世界盃小組賽難分勝負？積分若相同　則「4個方法」判斷排名

5歲童送醫竟「沒有床位」不治亡　家屬揭心碎48小時…遭醫護嗆：還想怎樣？

她呼籲各國和「殺人政權」斷絕往來　伊朗最高領袖的外甥女被捕

養熊20年↑！日75歲老翁遭「寵物」攻擊慘死　獵友急開槍射殺

車騎一半差點斷頭！「1根纜線」害整台車噴飛　恐怖勒痕曝光

外星人出沒？海灘驚見「60cm巨大手骨」　專家曝身分

偉大的韓國夢？尹錫悅喊10年內「登月挖礦」：打造宇宙航太強國

1歲女童憑空消失！狠母「藏屍泡菜桶3年」無人知　遺體全爛

民眾「清零封控」共感強！白紙革命難平息　紐時：習近平陷困境

懸崖旁後空翻自拍　男遊客墜崖40公尺「雙腿變形骨折」畫面曝光

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

8500萬億級超跑現蹤台中　豪停台體大外！車迷嗨翻

卡達世界盃小組賽難分勝負？積分若相同　則「4個方法」判斷排名

5歲童送醫竟「沒有床位」不治亡　家屬揭心碎48小時…遭醫護嗆：還想怎樣？

她呼籲各國和「殺人政權」斷絕往來　伊朗最高領袖的外甥女被捕

養熊20年↑！日75歲老翁遭「寵物」攻擊慘死　獵友急開槍射殺

車騎一半差點斷頭！「1根纜線」害整台車噴飛　恐怖勒痕曝光

外星人出沒？海灘驚見「60cm巨大手骨」　專家曝身分

偉大的韓國夢？尹錫悅喊10年內「登月挖礦」：打造宇宙航太強國

1歲女童憑空消失！狠母「藏屍泡菜桶3年」無人知　遺體全爛

民眾「清零封控」共感強！白紙革命難平息　紐時：習近平陷困境

懸崖旁後空翻自拍　男遊客墜崖40公尺「雙腿變形骨折」畫面曝光

安氏林羚遭非洲野犬、河馬圍攻正要脫困　下秒被鱷魚咬住

二度吞敗！柯文哲覆議案遭議會「1分鐘否決」　卸任前夕再被打臉

來自難民營的他踢進加拿大世界盃首記進球　戴維斯霸氣宣布獎金全捐出

快訊／8連敗魔咒？喀麥隆遭塞爾維亞反超　3分鐘連進2球

李昇基發2次聲明！公司稱「有給音源費」他怒斥說謊：別再扭曲事實

阿里山英迪格開放明訂房！明年3月起就能住　價格、絕美山景房曝光

SJ來台嗑美食！慶功選在新開幕韓式烤肉　始源來台先吃這家麻辣鍋

一天乾3瓶酒！他「喝到膀胱破」肝硬化　術後1句話醫聽傻

館長點名「寶和會養在蔡英文後的人」　陳明文喊冤：對我公平嗎？

王瞳被強行擁抱告白嚇哭了　兄弟同時愛上她怒火開撕

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

「封控到失控」多地抗議！　CNN：中國歷史性時刻

他罵買彩券浪費錢　結果人生首張就中467萬

博物館遭竊！5100萬古金幣9分鐘內被搬空

BBC記者採訪上海示威　當眾遭逮捕毆打

外星人出沒？海灘驚見「60cm巨大手骨」

5歲童送醫「沒床位」不治亡　醫護嗆：還想怎樣？

泳池趴太嗨　妹子跳水摔成四肢癱瘓

夏綠蒂公主將擁尊貴頭銜！他準備多年被放生

人夫新婚夜狂哭　原因讓妻翻白眼

他看片驚「女優是老師」！火辣女師揪尪在教室拍A片

1歲女童憑空消失　竟被狠母藏屍泡菜桶3年

他擁9妻隔年離了一半　情變原因是鄰居

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

51歲苗可麗閃電公開喜訊！「牽起一雙手邁向新生活」

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面