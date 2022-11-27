柯文哲出戰2024「有機會當選」？他嘆1關鍵：很難撼動中南部票倉

▲不少人好奇柯文哲的下一步。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

2022九合一大選順利落幕，民眾黨首次參戰地方選舉獲得不錯戰績，民眾黨主席兼台北市長柯文哲下一步是否會參選2024也備受外界關心。但一名網友認為，從此次選舉結果來看，發現關心政績的年輕人還無法影響全台選情，因此即使柯文哲打政績牌，仍相當難撼動中南部票倉，2024當選機會應該不大。

此次是民眾黨成立以來首次參選九合一選舉，共有1席縣市首長、14席縣市議員、9位鄉鎮市民代表、1位村長、1位里長選上。其中在台北市的部分，民眾黨在6個選區提名8席議員候選人，還成功搶下4個席次，包括士林北投黃瀞瑩、內湖南港陳宥丞、中山大同林珍羽和大安文山張志豪，將成為台北市議會的第三大黨。

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對此，就有人好奇，以這次的選舉結果來看，「阿伯（柯文哲）2024還有機會嗎？」但一名網友回應，認為機率滿低的，因為在這次選舉中看到政績牌效益還是很低，也可能是看政績、不看黨派的年齡層，還不能左右全台的選情，「今天高虹安也不是因為政績選上的」。

該網友也指出，「很遺憾柯文哲的風格很難在長輩跟中南部地區拿到票」，因為這個族群很吃「姑情」（台語，央求、懇求之意）這招，但柯文哲偏偏不會用這個方式，「只能說時不我與，這理念對台灣人來說太早了，但我還是很感謝有他帶起的現象，讓更多人可以堅定投第三勢力的意志，也不會因無處可投而投廢票」，希望對方還能夠繼續努力下去，讓更多人可以擺脫藍綠思維。

▲柯文哲表示，大選後會重整隊伍。（圖／民眾黨提供）

至於是否出戰2024總統大選，柯文哲26日坦言，這場選舉後要重整隊伍，12月26日應該會先回去台大醫院，參選的事情還在考慮，一切還是要看回台大醫院後的狀況。他也在臉書發文表示「最後，這場選舉告訴我們，我們對於民意一定要心存敬畏，水能載舟，亦能覆舟」，雖然此次民眾黨得票數不多，但意義深遠，「輸贏都必須檢討，如何繼續發揮自己的力量，繼續為公眾服務」。