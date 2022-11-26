民進黨落後支持者「怪投票率太低」！言論慘遭酸爆：繼續不檢討

▲目前六都候選人當中，只有台南、高雄是民進黨領先。（合成圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

2022九合一選戰開票仍在持續當中，其中民進黨在六都當中，只有台南市、高雄市處於領先，讓綠營支持者相當低落，更有人直言是「投票率低」所造成的。對此，就有網友開酸，其實不用怪來怪去，還是先好好檢討哪裡出了問題比較重要。

目前開票已持續約2個小時，除了台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁以外，六都的其他綠營市長候選人都處於落後狀態。桃園市前議員王浩宇為此感到難過，不禁發文感嘆，「台派投票意願低落」，他一直說實話，卻不斷被唱衰，看到資料已很難過，卻還要承受各種情緒，「如果這幾天有態度不好的地方，要跟大家說聲抱歉。」

▲王浩宇表示，投票結果落後很多，是因為台派投票意願低落。（圖／翻攝臉書／王浩宇）



至於為何台派投票意願低落，王浩宇則坦言「不知」。此外，也有網友在PTT發文，到某些群組查看發言後可以發現，某政黨的支持者已經開始怪罪投票率太低，「隻字不提某黨做人失敗的現實。再囂張啊！嘻嘻。」

對此，則有人留言分析，這次的九合一大選，共有近百萬選民無法投票，除了回不來的台商、在家居隔的確診者以外，也有人受到疫情影響，戶籍被遷出，甚至是管休的軍人，這些人都無法參與選舉當中，「這次選舉是不能投票者最多的一次！」

▼有人歸咎會落後這麼多的原因，是因為投票意願低落，引起熱烈討論。（圖／翻攝PTT）



不少網友聽見「怪投票率低」的說法，也感到十分荒謬，不禁留言開酸，「投票率低還好啦，至少還可以少輸幾萬票」、「因為大錯估，沒看清年輕人只會被騙一次」、「不投綠就是沒有台灣價值」、「繼續怪、不檢討，2024看著辦。」

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