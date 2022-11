女嬰出生自帶「5.7cm小尾巴」！　超罕見照片曝光

記者王佩翊/編譯

墨西哥一名女嬰出生時雖然各項健康指標都正常,但是屁股上卻罕見地長出一條5.7公分長的「小尾巴」。醫師發現後也動手術將這塊尾巴取下,經過X光檢驗,並未在尾巴上發現異常構造或是骨骼結構。經過檢查,女嬰的尾巴是由皮肉組織與脂肪組成,更為罕見,全球至今也只有40例類似案例。

根據《澳洲新聞》報導,《兒科外科雜誌》(Journal of Pediatric Surgery)刊登了一項罕見病例,一名在墨西哥東北部一家鄉村醫院剖腹產出生的女嬰,被醫師發現在屁股後方長出一個不明組織,形狀細長,頂端則是錐形,宛如動物的尾巴。

The extremely rare occurrence has only been recorded 200 times. The unnamed baby was delivered via C-section to two healthy parents in their twenties. Doctors quickly discovered a 5.7cm-long tail "covered in skin and fine hair."