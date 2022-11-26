「黑白配」柯志恩帶女兒現身投票　透露選完最想做這兩件事

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）今日上午現身投票。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（26）日上午在女兒洪均的陪同下，到七賢國小投票，她表示心情輕鬆，而投完票後會和女兒一起去騎U-Bike，好好四處欣賞高雄的市區風光，找個咖啡廳坐下來喝杯咖啡，放鬆一下。

▲柯志恩（右）在女兒洪均（左）的陪同下投票 。（圖／記者陳宏瑞攝）

結束前一晚緊繃的選情之夜，柯志恩今天上午9時許現身七賢國小投票所，她穿著白襯衫、牛仔褲休閒打扮，陪她來投票的女兒洪均則是一身黑衣黑褲。

投完票後，柯志恩表示，心情非常輕鬆，因為前一天睡了一個好覺，對她個人而言，努力去做、盡力去做，然後接受任何的結果。

▲柯志恩（左）前往七賢國小投票 。（圖／柯志恩陣營提供）

媒體詢問柯志恩未來是否有打算做什麼放鬆、度假的計畫，她表示，等一下就要回家換個輕鬆的衣服去騎U-Bike，好好四處欣賞高雄的市區風光，找個咖啡廳坐下來喝杯咖啡，放鬆一下。

▲柯志恩進入圈票區。（圖／柯志恩陣營提供）

柯志恩也呼籲選民，今天天氣很好，鼓勵大家踴躍出來投票，因為這是國民的的權利和義務，她猜想大家可能都是睡到自然醒，所以希望過中午後可以湧現人潮，衝高投票率，因為這是各個政黨都想見到的事，而傍晚她也會到競選總部和大家一起看開票。