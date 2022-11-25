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衛報分析九合一大選！綠營「抗中策略」受考驗　國民黨有這2優勢

▲前副總統陳建仁、總統蔡英文出席陳時中競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統陳建仁、總統蔡英文出席陳時中競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

 記者吳美依／綜合報導

九合一大選將在明（26）日登場，英國《衛報》引述專家說法報導，這是台海情勢升級以來第一次全國選舉，執政黨民進黨把「北京威脅」置於選戰核心，但此策略可能受到考驗。對手國民黨被民調看好，但優勢不在於獲得更多支持，而是因為現任縣市首長受選民歡迎，而且選戰聚焦國內議題。

報導指出，台灣地方選舉每4年舉行一次，也被形容是「台灣的期中選舉（Taiwan’s midterms）」，成為2024年總統大選之前，民進黨支持度的關鍵考驗，通常聚焦國內議題，例如住房、能源及社會福利等等。

分析人士指出，民進黨2020年關注兩岸緊張局勢，成功催出高投票率，並且協助蔡英文連任，這次卻未與社會大眾產生連結，因為選民更關注政府國內施政表現。儘管如此，蔡英文及政府高官呼籲，選民應該利用選舉對抗北京，向世界表明，台灣的民主不會屈服於威脅。此外，所有獨派政黨候選人也簽署了「不投降承諾書」。

澳洲大學（ANU）政治學家宋文笛（Sung Wen-ti）分析，九合一大選將體現「民進黨的『中國威脅』是否隨時間推移面臨邊際報酬遞減的問題。目前為止，大部分台灣媒體對此不感興趣，因為把台灣存亡與鄉鎮級選舉連結起來，感覺有些不合時宜。」東海大學政治學教授沈有忠直言，「兩岸關係和台灣地方選舉幾乎沒有直接關聯」，但國民黨獲勝也不一定會讓政策轉為有利北京的方向。

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，蔣萬安、盧秀燕。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲蔣萬安競選台北市長，對戰陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday攝影中心攝）

相較之下，國民黨在傳統上被認為傾向與北京建立更密切關係，儘管強烈否認親中，選戰期間卻幾乎避開中國問題，而是聚焦國內議題。他們對「不投降承諾書」嗤之以鼻，據信目前只有2名候選人簽署。但近期民調顯示，國民黨可能贏得更多地方選戰。

台北分析師江懷哲（Jeremy Huai-Che Chiang）認為，「並非國民黨贏得更多支持，而是部分城市的國民黨現任官員很受選民歡迎。他們也傾向在選戰上更關注地方問題，而非台灣與中國的關係。」

《衛報》寫道，即使在九合一大選勝利，這些候選人未來也不會涉入外交政策，因此民進黨針對中國問題競選的策略，似乎純粹出於政治目的。儘管如此，仍有部分民眾被說服，選民張妮妮（Nini Chang，化名）認為，地方問題與更大層級的問題緊密相關，「這些席次和這些人選採取行動，也會影響議會的決策及運作、台灣和世界的關係，以及兩岸關係。兩岸關係現在很緊張…如果我們選出一個沒有政治觀點，或者支持一國兩制的人，就會更早被中國統一。」

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