每天不用喝2000毫升的水？　最新研究曝「正確飲水量」

▲研究指出中年男子每天所需飲水量約在1600至1800毫升。（圖／Unsplash）



記者張方瑀／綜合報導

一般建議人每天應該要攝取2000毫升的水，但最新研究指出，這樣的建議攝取量忽略了其他來自食物裡的水份，平均來說只要1500毫升至1800毫升就足夠。

根據《衛報》報導，日本國立健康與營養研究中心山田洋介（Yosuke Yamada）博士刊登於美國《科學》期刊的研究中，評估了來自23個國家共5604名年紀在出生8天到96歲受測者的飲水狀況，結果發現，平常所建議的每天2000毫升飲用量對大部分的人來說都太多了。

山田指出，研究團隊讓受試者喝下一杯含有氘元素的水，這種元素本身就存在於人體之中，對人體和健康完全沒有損害，接著再測量受測者體內氘元素消失的比率，藉此了解水在人體中轉換的速度，結果發現根據一個人的年齡、性別、運動量，甚至是周圍的氣候環境的不同，都能讓每個人的建議飲水量不同。

山田表示，過去對水需求量的估算，往往忽略了食物的含水量，「假如你只吃麵包、培根和雞蛋，就無法從食物中獲得太多水份，但如果是肉類、蔬菜和米飯，就能從食物中獲得水份。」

研究顯示，能量消耗是影響水份轉換的最大因素，年紀在20至35歲的男性轉換量最高，大約在4.2公升，但這並不代表每天都要喝4.2公升的水。根據計算結果，一名中年男子每天所需飲水量約在1600至1800毫升，同齡女性則須1300至1400毫升，而80歲以上的人僅需1100毫升。

另外生活在高海拔地區、濕熱氣候地區，還有運動員、孕婦或哺乳中的婦女，他們體內水的轉換率更高，因此也需要補充較多水份。

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