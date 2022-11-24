煙硝四起！陳時中最後一掃挺進深藍票倉　民眾比中指、學生驚呼連連

▲「台北車掃中」陳時中車隊掃街。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中24日下午在前副總統陳建仁陪同下，在傳統深藍票倉的大安、文山區車隊掃街，儘管雨勢仍大，仍有不少支持者夾道歡迎，有熱情支持者喊凍蒜喊到聲音沙啞、更有路過女學生驚呼連連，但也有反對民眾比倒讚，行經師大商圈時，還有民眾秀出中指，煙硝味頗重。

陳時中連3日車隊掃街，今下午是最後一次車掃，團隊挺進傳統深藍票倉大安、文山區，儘管雨勢不小，沿途仍有不少熱情支持者揮舞旗幟、拿出自製手舉牌歡迎，更不時有鞭炮聲響起，有部分民眾則比出倒讚喝倒彩，行經基隆路時，也有駕駛按喇叭聲示意，相當熱鬧。

車隊由大安區後援會出發，沿路相當平和，未如前幾次車掃有激動抗議民眾，到文山區後，民眾顯然「熱情」許多，凍蒜、抗議聲此起彼落，不少熱情支持者喊到聲音沙啞，行經學區時，車隊選擇放低音量，有部分路過學生則興奮尖叫，但同樣有反對民眾秀倒讚、比中指表達不滿。

對於倒讚、中指民眾，團隊成員則以「謝謝你的熱情」回覆，此次掃街也有意外插曲，陳時中、黃珊珊車隊在和平東路一段處「短兵相接」，兩方人馬短短約10秒鐘隔著對向車道擦身而過，陳時中與陳建仁、黃珊珊與柯文哲都禮貌性揮手致意。