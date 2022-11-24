陳其邁唱《紅豆》1分鐘靈魂衝擊後勁超強　認了2018唱完有PTSD

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁力拼競選連任，面臨選戰進入最後關鍵時刻，競選團隊打出「唱歌牌」，曝光一曲《紅豆》彩蛋，而他真情走音又忘詞，逗笑許多網友，還被封為「靈魂歌手」。他今（24）日受訪自曝，有民眾送了一箱紅豆冰，讓他一頭霧水，之後才知道有解鎖這個彩蛋，他也說，那是2018年時唱的，唱完之後有一點PTSD（創傷症候群）。

▲陳其邁在解鎖靈魂歌手邁邁的特效同時，對鏡頭前的線上網友比出愛心手勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁昨晚在楠梓車隊掃街直播中，競選團隊解鎖他高唱歌手王菲的歌曲《紅豆》的加碼彩蛋，短短1分鐘的片段連續播了3次，隨著他真情走音還忘詞的表現，卡拉OK式的字幕也跟著變成亂碼，相當逗趣。

網友們紛紛留言調侃陳其邁是靈魂歌手（網路用語，形容一個人唱歌不好聽），「我的靈魂都飛不回來了啦」、「後勁很強」、「聽完都暈了」；就連陳其邁的小編也忍不住吐槽，聽到第3次就有點受不了。

今天一早，陳其邁持續展開車掃行程，受訪時被問到獻唱《紅豆》一事表示，有民眾送了一箱紅豆冰，他還一頭霧水想說，奇怪！今天怎麼吃紅豆冰，後來才得知，團隊有解鎖當時他在2018年唱的歌。

陳其邁自曝，其實那個是4年前的事情，而且那首歌唱完有一點PTSD（創傷症候群），所以就比較少唱，而且在行政院或是在市長的時間也不太有時間練歌，他想，選後應該要好好地把這條歌練完。

▲▼陳其邁把握時間掃街拜票，加強跟支持者互動。（圖／記者賴文萱翻攝）

他隨後自嘲，「大家都知道我是靈魂系歌手，風格不一樣，這個要再努力多花點時間，唱歌真的是不行，我唱歌都是在趕客人的，所以人家都把我排最後唱歌，要散場才叫我上去唱，要再努力啦。」不過，他說，這是小編想用比較有趣的方式直播、跟大家互動，讓大家了解說，其實市長也沒多厲害，唱歌也是這樣普普通通啦。

至於明天的選前之夜，是否也會開金口獻唱？陳其邁說，唱歌會趕客人，造勢大會變成影響選舉重大變數，這樣可能不太好，所以他還是找他的兄弟滅火器和林宗興，唱包括18年和今年的競選歌曲。

選舉最後衝刺，陳其邁說，兩首競選歌他都非常喜歡，《高雄驛起飛》和《咱上愛的所在》，都是描寫一個在地子弟思念故鄉，希望能夠全力為故鄉打拼的心情。