陳其邁、柯志恩最後2天車掃拚場！　選前之夜PK「催票大咖」曝

▲關鍵倒數2天，陳其邁、柯志恩掃街催票拼人氣。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選進入倒數最後關鍵2天！力拼連任的高雄市長陳其邁，與想拚出二次奇蹟的國民黨高雄市長候選人柯志恩今（24）日持續車隊掃街拚場，明日雙方陣營也都有規劃「選前之夜」進行最後催票衝刺。陳其邁陣營曝光選前之夜演唱嘉賓，將會由滅火器樂團和林宗興來擔綱演出；柯志恩則稱當天「市民最大咖」，會盡力跟市民對話。

距離投票日只剩下最後2天，陳其邁結束外縣市輔選行程，最後選前關鍵日持續以車隊掃街為主，配合線上直播，要做最後衝刺拜票。為了讓長時間的車掃直播不無聊，他透露需要花心思用活潑的方法去和網友互動，讓直播看起來輕鬆的同時，也藉由直播向網友宣傳自己2年來的政績，和未來4年的願景。

▲陳其邁唱《紅豆》忘詞又走音，笑翻網友。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

昨晚的車掃就有一段「陳其邁唱卡拉」的隱藏版彩蛋，他高唱知名歌手王菲的《紅豆》，深情嗓音時而忘詞和走音，字幕也隨著陳其邁的忘詞和走音變成亂碼、綜藝摔，引來網友的瘋狂按讚和熱烈討論。

▲▼陳其邁加強車隊掃街，意外成了收禮之旅。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而明天25日陳其邁的選前之夜，演唱嘉賓將會由滅火器樂團和林宗興來擔綱演出，有網友看到宣傳海報興奮留言「海報上的林宗興跟滅火器帥爆！」林宗興則現身直播和網友互動，相約一起到舞台前的搖滾區挺邁邁市長。

面臨選戰最後關頭，柯志恩陣營今日也排滿車隊掃街行程，一早從楠梓區出發拜票，緊接著下午再到左營區，晚上則是鎖定鼓山、鹽埕區，要把握僅剩的時間全力跟選民互動。

▲▼柯志恩把握時間全力掃街衝刺。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩的選前之夜，將在25日晚間7點半至9點，在高雄市前鎮區凱旋四路、一德勞工夜市（凱旋夜市旁）舉辦。她透露，選前之夜韓國瑜市長不會來，當天會把活動定位在市民之夜，跟市民做一些對話。但是否會有其他大咖人物站台？她則說，「市民最大咖呀」。

但由於陳其邁昨在楠梓掃街，沿路蠻多人放鞭炮、很熱鬧，被問到今天的掃街會不會有壓力？柯志恩說，她從來不會有壓力，因為我們的黨籍議員在基層都經營得非常好，也有些放鞭炮的安排。

▲▼柯志恩車掃跟民眾互動，支持者熱情放鞭炮歡迎。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩說，就像她昨天去了不同的地方，很多民進黨籍的里長也出來打招呼、放鞭炮，這都是一種人情義理、禮貌的表現，高雄人就是這麼熱情。