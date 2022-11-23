蔡英文南投助選...重申清廉反黑金　藍反批：左手打黑道右手收錢

▲民進黨於南投縣猛打反黑金、清廉牌，國民黨則反批綠營正如黑道般圍毆無辜。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選倒數3天，民進黨於南投縣持續猛打反黑金口號，總統蔡英文22日赴南投助選時也以「清廉」匾額贈予蔡培慧、賴燕雪、曾煌棊、曾琮愷等候選人，呼籲選民終結黑道治縣，縣議員候選人曾琮愷近日也抨擊國民黨縣黨部副主委邱紹偉過去擔任縣府機要秘書時，專為家族和其他砂石業者喬事，儼然是「砂石門神」。

邱紹偉今則反擊指控，綠營狂打砂石業者參與黑金政治結構，但賴燕雪也曾收受砂石業者獻金、草屯鎮長候選人曾煌棊家族也經營砂石業，質疑「難道縣長候選人蔡培慧也支持『黑金』？」並痛批綠營「比黑道還黑道」、現在是開啟「黑道圍毆模式」。

▲國民黨南投縣黨部主委林儒彬（左）、副主委邱紹偉。（圖／記者高堂堯攝）

曾琮愷22日指出，邱紹偉家族經營的砂石企業在2008至2016年間，因違規共被縣府開罰14次，至邱進入縣府任職後，違規數竟歸零，加上之前偕同立委及國民黨縣長候選人許淑華，為砂石業者爭取假日開放砂石車行駛台16線等觀光要道，質疑邱與南投縣長林明溱、許淑華共組黑金結構。

邱紹偉澄清，砂石業現已正名為碎解洗選加工業，而閣揆蘇貞昌於民國95年首度擔任行政院長時，即把疏濬方式由體積法改為重量法，並以「採售分離」方式辦理，時至今日早無黑道介入砂石業的問題，縣長林明溱8年任內也才能沒發生盜濫採的情事，「大家也都感謝蘇貞昌院長當時的真知灼見、立下優良規範」。

▲邱紹偉指控民進黨南投市長候選人賴燕雪也收過砂石業者獻金。（圖／記者高堂堯攝）

邱紹偉反問，如果他的家族經營砂石業就是黑金集團，那麼曾煌棊家族也是經營砂石業，曾也長期擔任蔡培慧立委、政院中辦執行長任內的助理，「所以蔡培慧也跟黑金集團站在一起？」他也透露賴燕雪曾收受砂石業者超過10萬元獻金，根本是「左手打黑道、右手收黑道錢」。

邱紹偉説，南投砂石相關業者都努力配合縣政、一起進步，如依規定繳納相關費用，讓弱勢及一般學生都能享有免費營養午餐，砂石業者也以此為榮；他強調砂石業不是黑道，自己也全無前科紀錄，否則早就被法辦，痛批民進黨沒能力、只會抹黑別人，是不折不扣的「騙票黨」。

蔡培慧回應，綠營對南投黑金結構的指控都源於法院判決、有憑有據，邱紹偉開記者會卻是信口開河，若他有任何綠營候選人涉染黑金的具體證據、都歡迎提出，也反批邱既是砂石業者、選前卻由縣府機要秘書轉任國民黨縣黨部副主委，就坐實了本身是黑金結構的一員，須受選民檢視；賴燕雪則在其個人LINE群組中說，邱紹偉所言皆是不實指控，她不予回應。