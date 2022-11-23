搶救應曉薇！　女兒跨海救援大喊「媽咪凍蒜」

▲應曉薇兩位在國外念書的女兒跨海為媽媽打氣。（圖／應曉薇提供）

政治中心／綜合報導

選情激烈，應曉薇說前兩天早上一出門看到許多候選人看板「全換新裝」全面改寫搶救，回到總部心急如焚，打電話問廠商，沒好氣的竟被回覆「工廠輸出圖佔線，恐怕沒的救啦！」次日工廠老闆又回覆：「中部同行很欣賞你主動要送你幾條搶救小布條，你用布條自己救救看。」讓應曉薇欲哭無淚。

應曉薇是單親媽媽，兩個女兒在今年都出國唸書了，懂事的女兒出國前合拍了一張照片留言「媽咪凍蒜」送給應曉薇，之前應曉薇合成了愛犬「應寶弟」的照片做布條，同時宣導重視婦幼與動保，竟意外獲得回饋，有選民告訴應曉薇會投票支持「應寶弟」，也有選民熱情想介紹兒子認識兩個女兒應佳妤、應佳伶。應曉薇說，希望女兒跟狗兒子的布條能跨海救援成功，讓應曉薇順利連任。

▲台北市議員應曉薇尋求四連霸。（圖／應曉薇提供）

應曉薇說面對參選人想衝高票人人喊搶救，原來說好的團結配票默契已盡失，據了解中正萬華67個里應曉薇只有10個「責任里」，應曉薇說除了無奈，只能ㄧ天當兩天用，甚至三經半夜還與幾個同仁走在街上親自放文宣到信箱希望獲得選民支持。

應曉薇表示因為本次選舉選情冷，主要原因仍來自於疫情下市民朋友生活習慣改變，例如市民減少出門用餐、外送餐飲服務興起。應曉薇說擔任議員12年，晚上掃街時面對曾經熱鬧的街，商家早早已打烊或店面掛租，仍為這個城市覺得感傷。誠心希望疫情快結束，國泰民安。