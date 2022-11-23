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寶寶出生時已30歲！冷凍胚胎穿越30年甦醒　美國雙胞胎創紀錄

美國一對雙胞胎誕生，他們是在30年前授精的胚胎。（圖／ABC7 Eyewitness Newsｗ推特）

▲美國一對雙胞胎誕生，他們是在30年前授精的胚胎。（圖／ABC7 Eyewitness Newsｗ推特）

圖文／CTWANT

美國田納西州近日有一對雙胞胎誕生，他們的冷凍胚胎在1992年4月22日被放在攝氏-128度的液態氮中，至今度過超過30年，創下有史以來最長的冷凍胚胎成功活產的新紀錄。

《BBC》報導，來自奧勒岡州的芮秋‧里奇韋（Rachel Ridgeway）是四寶媽，她在10月底生下這對雙胞胎，父親菲利普‧里奇韋（Philip Ridgeway）表示，這令人難以置信。根據國家胚胎捐贈中心（NEDC）的說法，芮秋創造了新紀錄，她的冷凍胚胎在30年後醒來。

國家胚胎捐贈中心是一家私人機構，該組織已幫助1200多名嬰兒從胚胎中出生。在芮秋之前的紀錄保持者，是一位名叫莫莉（Molly Gibson）的女性，她在2020年生下小孩，冷凍胚胎近27年。國家胚胎捐贈中心表示，希望藉由芮秋的消息能鼓勵其他人，親身體驗胚胎領養所帶來的好處。

據了解，里奇韋夫妻檔的其他4個孩子，年齡介於1到8歲之前。菲利普說，「當上帝賜予小孩生命時，那時我才5歲，從那時候我就一直保護他們的生命，從某種意義上說，他們是我們最大的孩子，儘管他們是我們最小的孩子。」

《TODAY》報導，雙胞胎的胚胎在1992年由一名 34 歲的婦女和一名50歲的男子捐贈給一對匿名夫婦，他們被冷凍於生育實驗室直到2007年。根據克利夫蘭診所的數據，2016年國家數據顯示，冷凍胚胎每次移植的成功生產率為 49%。

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