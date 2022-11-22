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倒數肉搏！蔣萬安陣營兵分3路　「握到每一雙手」票衝擊大化

▲▼蔣萬安「台北找（早）安」路口拜票-信義區。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

選戰進入最後關頭，各陣營都使出渾身解術拚選戰！國民黨台北市長候選人蔣萬安這週展開車隊瘋狂掃街，夫人石舫亘依舊當分身掃街外，連蔣萬安大姊蔣蕙蘭這幾天也低調現身市場拜票。據了解，蔣陣營為衝刺投票率，最後幾天將兵分三路，除了蔣萬安本身以及家人出動外，小雞們也將全部動員，希望將票數衝到極大化，讓票票入匭。

蔣萬安陣營認為，勤跑基層最能夠讓選民有感，希望蔣萬安能盡可能地走到台北市的每個角落，握住每一雙手，因此從今（22）日起蔣啟動車隊掃街，在黨主席朱立倫的陪同下，從本命區出發，沿途藍營也主打母雞帶小雞的策略，營造藍軍團結氣勢，市議員也跟著蔣的車隊隨隊掃街，爭取選民的支持。

▲▼ 石舫亘哽咽掃街 。（圖／蔣萬安競辦提供）

▲石舫亘代夫掃街。（圖／蔣萬安競辦提供）

近蔣人士指出，他們現在就是要做最後的催票衝刺，一定要把投票率衝高，鼓勵大家出來投票，最後幾天將兵分三路，蔣萬安就是不斷掃街，石舫亘則繼續當分身，前往一些蔣萬安日前沒有到過的市場及商圈，最後也將集結市議員及里長一起出動，將票催到極大化。

「盡可能握到每雙手，讓票票到匭」，是蔣陣營最終的目標。輔選要角指出，前幾周民眾看到蔣萬安或是石舫亘在掃街還會有點不好意思上前，一直到這周開始，不少民眾非常願意主動上前，甚至會直接大喊「我支持你！」也有選民表示，自己這幾天提前上來台北，相約朋友1126要去投票。

▲▼蔣萬安「台北找（早）安」路口拜票-信義區。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

選戰最後沒有捷徑，輔選人士表示，蔣萬安最後幾天就是一步一腳印，早上車隊掃街、晚上夜市拜票，見到民眾就喊「一定要出來投票」，甚至是呼籲大家監票，把每一個支持的力量換成選票。蔣萬安發言人鄭世維也透露，這幾次在蔣身邊輔選，感受到民眾的熱情，蔣來者不拒，團隊也會特別留一個空間給民眾上前握手合影，不把蔣團團包圍，讓他真的能接觸到選民，整個掃街氛圍可說是相當熱絡。

▼蔣萬安、朱立倫「萬安台北出運行」車隊掃街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蔣萬安、朱立倫「萬安台北出運行」車隊掃街-松山信義 有人在公車內興奮比六 也有人在暗處倒豎拇指。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蔣萬安、朱立倫「萬安台北出運行」車隊掃街-松山信義 有人在公車內興奮比六 也有人在暗處倒豎拇指。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蔣萬安、朱立倫「萬安台北出運行」車隊掃街-松山信義 有人在公車內興奮比六 也有人在暗處倒豎拇指。（圖／記者屠惠剛攝）

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