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「小雪」來了！專家曝「5生肖」財運超旺　第1名根本人生勝利組

▲▼ 小雪,節氣 。（示意圖／Pixabay）

▲小雪節氣有「5生肖」好運降臨。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

明（22）天就是24節氣中的「小雪」，是邁入冬天的第二個節氣。國際天星命理風水專家邱彥龍就指出，在小雪節氣期間11／22日至12／7日，有5個生肖鼠、牛、蛇、雞、猴財運如天降，也會有良緣降臨的好運，各方面都可以得到好的收穫。

邱彥龍也提醒，小雪寒氣較旺，血液循環會變慢，免疫力容易降低，注意心血管疾病、心律不整、帕金森氏症、腦血管破裂或者憂鬱症、恐慌症的發作，也容易缺氧、失眠、多夢，建議這段時間多運動，睡前泡腳，並做好保暖工作。

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Top5 ： 鼠

屬鼠的人在這段期間偏財運旺，且第六感相當精準，能感覺到有小人找麻煩，但不用理會它，只要自我開心就好，建議多看點書，提升靈性與智慧，就會發現好運降臨在自己身上。單身屬鼠的朋友，小雪節氣桃花旺，建議可邀約心儀的對象，多去浪漫的地方旅遊，或懂得創造浪漫的場景，便能早日脫單。

Top4 ： 牛

屬牛的人這段期間財運佳，正偏財皆有，但要保持能者多勞的心態，不要衝動、著急，如果易怒、不理性就容易把好運趕跑。單身屬牛的朋友，在工作或同事之間能找到心儀對象，切記享受成功的樂趣之餘，要把自我的狀態調整好，重點是控制好情緒，就能萬事順利。

Top3 ： 蛇

屬蛇的人在這段期間多用心努力，現在的辛苦與經驗將會成就以後的你，多點笑容，不要與人有距離感，可以擁有好人緣，也能逢凶化吉，把自信展現出來，能招來貴人相助。此外，該花的錢要花，後面會有意想不到的財富，來財雖慢，但該是你的都會還給你。單身屬蛇的朋友，能在幫助你的貴人中，找到心儀的另一半，好好把握良緣，就能幸福快樂。

Top2 ： 雞

屬雞的人這段期間靠說話賺錢，但要調整好情緒，保持天真活潑的本性，財富就能倍增，另外，做好事也會被看見並受到獎勵。單身屬雞的朋友，努力賺錢就能吸引心儀對象靠近，記得該大方時也要大方，有捨才有得，多點歡喜與微笑，良緣就會出現。

Top1 ： 猴

屬猴的人在這段期間，事業上能得主管賞識與提拔，且正、偏財運都極佳，但切記勿借錢，否則容易有去無回。單身屬猴的朋友，在這段期間特別容易脫單，對事業、財運、情感上都有很大的幫助，記得好好把握良緣。

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