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【英語TOEIC通】ESG、SDGs傻傻分不清楚？學永續經營的英文

▲▼環保餐盒,環保盒子,環保,永續,愛地球,ESG。（圖／記者施怡妏攝）

▲ 環保餐盒，環保、永續，愛地球。（圖／記者施怡妏攝）

文／李海碩

近年來全世界的發展概念都圍繞在永續的議題上，不論是業界或學界都喊出ESG與SDGs的目標，但這兩個字到底代表什麼？今天我們就來從「永續」這個主題，認識ESG與SDGs，以及TOEIC測驗常出現的英文吧！

什麼是ESG？

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ESG是聯合國全球契約於2004年所提出的概念，三個字母分別代表「Environment環境」、「Social社會責任」、與「Governance公司治理」。作為評估企業對社會的貢獻，以及投資人檢視企業能否長期經營的投資指標。

environment表示「生態環境」，因此environmental protection就解釋為「環保」。在TOEIC測驗中，代表「環境、情況」的單字還有circumstances與surroundings，但circumstances中有字根「circum」（環狀），surrounding中的「round」是「圓形」的意思，所以這兩者指的都是「周圍的環境」，但前者更用於處境，後者則更用於實體。

Plastics and nanoplastics are doing great damage to the marine environment.
（塑膠與微粒塑膠正對海洋環境產生巨大傷害。）

There are a lot of professional basketball players in the surrounding neighborhoods.
（在周圍的社區中有很多職業籃球選手。）

social原指「社會的」意思，但在此解釋為 「企業社會責任」，英文是 Corporate Social Responsibility 。TOEIC測驗中的其中一個情境就是Corporate Development「企業發展」。corporate的意思是「公司的」，company是「公司」，enterprise則是「企業」。

TSMC’s Corporate Headquarters locate in Hsinchu.
（台積電公司總部座落於新竹。）

governance「治理」來自於動詞govern，常見的衍生字有government「政府」與governor「統治者、州長」。

SDGs有哪些目標？

SDGs是聯合國所推行的永續發展目標（Sustainable Development Goals）的簡寫。共有十七項目標，以下針對幾項特別做介紹：

GOAL 4：Quality Education「優質教育」。quality是「品質」的意思，當作形容詞時則表示「優質的」，例如quality time就代表「美好時光」。而在TOEIC測驗中，注意不要與quantity「數量」搞混。

Quality content is often the winning factor in the printed or digital publishing business.
（優質內容通常是印刷或數位出版事業中的致勝要素。）

When reading books, choose quality over quantity.
（閱讀書籍時，務必重質不重量。）

GOAL 5：Gender Equality「性別平權」。equality「平等」來自形容詞equal，字根「equa-」的意思就是「均等」，所以equator是「赤道」，而equation代表「等式、方程式」。

Gender equality is often an issue in the technology industry.
（性別平權在是個科技產業常見的議題。）

GOAL 7: Affordable and Clean Energy「可負擔的潔淨能源」。affordable來自於動詞afford「負擔」，是TOEIC測驗高頻字，在職場中也經常出現。

We can’t afford to drop this ball.
（我們可承擔不起這個錯誤。）

The team can’t afford to lose Tim.
（團隊不能失去Tim。）

GOAL 9：Industry, Innovation and Infrastructure「工業化、創新、及基礎建設」。innovation代表「創新」，而與其相似的單字renovation因為加上字首「re-」，意思是「翻修」。

The lobby will be under renovation for three weeks in June.
（大堂將在六月進行為期三週的翻新。）

GOAL 12：Responsible Consumption and Production「責任消費及生產」。consumption是「消費」的意思，與其經常出現的單字有consumer、customer、與client，雖然三者都是「客戶」的意思，但是consumer代表「消費者」；customer通常是指「（單次或短期的）顧客」；client則是「（長期的）客戶」。

We strive to meet our client’s expectations.
（我們竭力滿足客戶的期望。）

John is a regular customer at Jim’s Bar.
（John是Jim’s Bar的常客。）

ESG與SDGs的興起不是意外或偶然，而是人類希望可以與地球長期共存的反思結果。不管在哪個產業，為了地球環境的長存，讓我們一起以永續的觀點來守護這個世界吧。

【TOEIC模擬試題】

1. If we ________ sustainable measures, the future would suffer great harm.
(A) did not take
(B) had not taken
(C) takes
(D) take

2. ________ the ESG certificate, John will hold a sharing session on this trendy issue.
(A) Having earned
(B) Earned
(C) Earn
(D) Earns

解析：

1. 正解為(A)。語意為「若我們此刻沒有採取永續的作為，未來將會承受重大傷害。」假設句主要字句使用should／would／could／might，加上原型動詞表示現在假設，條件子句應使用過去式，故(A)為正確答案。

2. 正解為(A)。語意為「獲得ESG證照後，John將會舉辦一場分享會聊聊這個趨勢話題。」本題為分詞構句，獲得ESG證照是主動獲得，因此要使用現在分詞，故(A)為正確答案。

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