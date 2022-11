【英語TOEIC通】ESG、SDGs傻傻分不清楚？學永續經營的英文

▲ 環保餐盒,環保、永續,愛地球。(圖/記者施怡妏攝)

文/李海碩

近年來全世界的發展概念都圍繞在永續的議題上,不論是業界或學界都喊出ESG與SDGs的目標,但這兩個字到底代表什麼?今天我們就來從「永續」這個主題,認識ESG與SDGs,以及TOEIC測驗常出現的英文吧!

什麼是ESG?

ESG是聯合國全球契約於2004年所提出的概念,三個字母分別代表「Environment環境」、「Social社會責任」、與「Governance公司治理」。作為評估企業對社會的貢獻,以及投資人檢視企業能否長期經營的投資指標。

environment表示「生態環境」,因此environmental protection就解釋為「環保」。在TOEIC測驗中,代表「環境、情況」的單字還有circumstances與surroundings,但circumstances中有字根「circum」(環狀),surrounding中的「round」是「圓形」的意思,所以這兩者指的都是「周圍的環境」,但前者更用於處境,後者則更用於實體。

Plastics and nanoplastics are doing great damage to the marine environment .

(塑膠與微粒塑膠正對海洋環境產生巨大傷害。)

There are a lot of professional basketball players in the surrounding neighborhoods.

(在周圍的社區中有很多職業籃球選手。)

social原指「社會的」意思,但在此解釋為 「企業社會責任」,英文是 Corporate Social Responsibility 。TOEIC測驗中的其中一個情境就是Corporate Development「企業發展」。corporate的意思是「公司的」,company是「公司」,enterprise則是「企業」。

TSMC’s Corporate Headquarters locate in Hsinchu.

(台積電公司總部座落於新竹。)

governance「治理」來自於動詞govern,常見的衍生字有government「政府」與governor「統治者、州長」。

SDGs有哪些目標?

SDGs是聯合國所推行的永續發展目標(Sustainable Development Goals)的簡寫。共有十七項目標,以下針對幾項特別做介紹:

GOAL 4:Quality Education「優質教育」。quality是「品質」的意思,當作形容詞時則表示「優質的」,例如quality time就代表「美好時光」。而在TOEIC測驗中,注意不要與quantity「數量」搞混。

Quality content is often the winning factor in the printed or digital publishing business.

(優質內容通常是印刷或數位出版事業中的致勝要素。)

When reading books, choose quality over quantity.

(閱讀書籍時,務必重質不重量。)

GOAL 5:Gender Equality「性別平權」。equality「平等」來自形容詞equal,字根「equa-」的意思就是「均等」,所以equator是「赤道」,而equation代表「等式、方程式」。

Gender equality is often an issue in the technology industry.

(性別平權在是個科技產業常見的議題。)

GOAL 7: Affordable and Clean Energy「可負擔的潔淨能源」。affordable來自於動詞afford「負擔」,是TOEIC測驗高頻字,在職場中也經常出現。

We can’t afford to drop this ball.

(我們可承擔不起這個錯誤。)

The team can’t afford to lose Tim.

(團隊不能失去Tim。)

GOAL 9:Industry, Innovation and Infrastructure「工業化、創新、及基礎建設」。innovation代表「創新」,而與其相似的單字renovation因為加上字首「re-」,意思是「翻修」。

The lobby will be under renovation for three weeks in June.

(大堂將在六月進行為期三週的翻新。)

GOAL 12:Responsible Consumption and Production「責任消費及生產」。consumption是「消費」的意思,與其經常出現的單字有consumer、customer、與client,雖然三者都是「客戶」的意思,但是consumer代表「消費者」;customer通常是指「(單次或短期的)顧客」;client則是「(長期的)客戶」。

We strive to meet our client’s expectations.

(我們竭力滿足客戶的期望。)

John is a regular customer at Jim’s Bar.

(John是Jim’s Bar的常客。)

ESG與SDGs的興起不是意外或偶然,而是人類希望可以與地球長期共存的反思結果。不管在哪個產業,為了地球環境的長存,讓我們一起以永續的觀點來守護這個世界吧。

【TOEIC模擬試題】

1. If we ________ sustainable measures, the future would suffer great harm.

(A) did not take

(B) had not taken

(C) takes

(D) take

2. ________ the ESG certificate, John will hold a sharing session on this trendy issue.

(A) Having earned

(B) Earned

(C) Earn

(D) Earns

解析:

1. 正解為(A)。語意為「若我們此刻沒有採取永續的作為,未來將會承受重大傷害。」假設句主要字句使用should/would/could/might,加上原型動詞表示現在假設,條件子句應使用過去式,故(A)為正確答案。

2. 正解為(A)。語意為「獲得ESG證照後,John將會舉辦一場分享會聊聊這個趨勢話題。」本題為分詞構句,獲得ESG證照是主動獲得,因此要使用現在分詞,故(A)為正確答案。

