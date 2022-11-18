許淑華控指揮中心擋南投買疫苗！王必勝反駁：要求縣府補件未繳

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

南投縣長候選人許淑華近日連批前衛福部部長陳時中阻擋南投買疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝回應，之前2次希望南投縣府能夠補件，包括產品有效期限、供貨期程、原廠授權書等，但兩次催促後都沒得到縣府進一步回應。

南投縣政府2021年欲採購BNT疫苗，並委託盛弘醫藥股份有限公司提出。王必勝指出，該公司於2021年6月23日致函食藥署，但當時該公司申請應備資料並不完整，先後於同年7月2日及8月9日，請該公司依指揮中心於同年5月28日公布的「地方政府及企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」規範，補正相關資料。

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但經同年8月9日最後一次書面催告，仍有數項必備資料未補齊，包括產品有效期限及供貨期程等資訊、原廠授權書（或BioNTech公司出具同意供貨之證明書）、成品製造廠名稱及廠址並檢附化學製造管制技術性資料（包含原料藥及成品）」。

王必勝強調，經衛福部及食藥署多次催告提醒，該公司仍未能完成補正相關資料的要件及程序，以致後續的相關疫苗採購及緊急授權無法進行，絕非政府有意阻擋。

▲謠傳政府阻擋南投縣疫苗進口，指揮中心11/18澄清。（圖／指揮中心提供）

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