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2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日重磅回歸

▲2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日開村

▲古董老爺車上滿載暖光耶誕樹，沿路還能遇到正在搬運耶誕樹的耶誕老人。（圖／華泰提供）

記者楊淑媛／桃園報導

揮別疫情，GLORIA OUTLETS 華泰名品城今年打造全桃園最繽紛、歡樂熱鬧的耶誕村明(18)日正式開跑！將挑戰開館以來的最高年度百億業績，持續以網友最愛「飄雪耶誕市集」回饋會員，更呼應民眾疫後Fun玩心情，以「驚喜玩耶誕」為主軸，結合三大主題耶誕藝術造景，以及霓彩光之廊道和古錐薑餅人喜迎外籍旅客。

▲2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日開村

▲數十萬盞霓彩燈飾，串接成綿延1.6公里的「光之廊道」。（圖／華泰提供）

華泰營運副總監賴可婕今日表示，今年的桃園華泰名品城耶誕村，為打造滿滿異國氣息，以數十萬盞霓彩燈飾串接成綿延1.6公里的「光之廊道」。而分散在一期到三期獨一無二的網美打卡點，則為消費者創造美好的耶誕回憶。

▲2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日開村

▲網羅37攤人氣品牌與美食進駐。（圖／華泰提供）

一期廣場美式快餐店大開「耶誕驚喜派對」，古董老爺車上滿載暖光聖誕樹，沿路還能遇到正在搬運耶誕樹的耶誕老人！繽紛古錐的薑餅人內各處角落充滿耶誕氛圍，讓你輕鬆拍出閃亮巨星照！而二期美式保齡球場，耶誕老人單手高懸於煙囪，還有熱鬧鈴鐺邀請民眾在保齡球館內一起揮出屬於自己的精彩Strike，擊倒疫情期間的煩悶不快，迎向歡喜新年。

▲2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日開村

而三期「耶誕老公公的秘密基地」，目睹耶誕老人在送禮前的忙碌場景，是搞怪自拍最佳場景。揮別疫情影響，停辦一年的飄雪耶誕市集，也在今年重磅回歸！全台37攤人氣品牌中也特別結合來自桃園的知名店家們，以起司條著名的在地知名蛋糕名店香草蛋糕店、來自桃園在地的文青風原創潛艇堡鬆餅 wowffles和近年來活絡於中壢中原商圈的小丑烤馬鈴薯，同時為了讓民眾有更多、更開闊的用餐空間，園區也全新規劃三大露天用餐區，讓消費者享受美食之餘，還能拍個痛快！

▲2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日開村

而穿梭在全區大道活力四射的「耶誕狂歡大遊行」，則是透過沈浸式的歡樂體驗，傳遞美式耶誕的獨有活力。12/3-12/25每個週六與耶誕節當天，耶誕老人將在園區帶來熱力四射的「耶誕狂歡大遊行」，讓消費者不用出國就體驗充滿創業歡樂的耶誕盛宴。

▲2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日開村

華泰名品城表示：疫情肆虐這三年來，華泰始終保持初衷，不斷優化園區品牌、提升服務軟實力，以成為亞洲10大必逛Outlet為目標！今年總計引進了17間全新品牌，包含Tory Burch、Versace、Bally等國際精品，還有15間品牌陸續改裝、擴店、移位。

園區內每條大道都能滿足全家一站購足的集中型消費趨勢，提供消費者更上一層樓的購物體驗。迎接即將到來的聖誕大檔，今年團隊也做足準備，透過節慶行銷、品牌促銷等組合優惠，刺激會員回流與新客消費，期待可達年度百億業績（含稅）。另外，入館會員還有獨享每日限量換完為止的「華泰名品城X NOMIZE ft. W&M聯名禮盒」，讓消費者吃的舒服、逛的有趣、買的痛快。

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2022 GLORIDAY桃園華泰名品城耶誕村開村

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