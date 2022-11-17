型男主廚慣性劈腿！偷拍妻性愛片　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

▲台中一名主廚出軌，丈母娘得知後氣得跳出來護女，遭女婿提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名長相帥氣的主廚阿皓（化名）因婚後劈腿，還偷拍妻子性愛影片恐嚇，丈母娘得知後，氣得跳出來護女，在阿皓任職的餐廳粉專留言，「你們的主廚是超級垃圾渣男」、「這樣的爛咖能煮出什麼好東西呢？」阿皓事後憤而對丈母娘提告求償，法官審理後判丈母娘須賠償他3萬元。

判決指出，阿皓與妻子感情生變，因而離婚，但丈母娘不捨女兒受委屈，在2人辦理離婚時，竟與親家母發生衝突，丈母娘動手打傷對方，事後被提告求償，判賠2萬元。

不僅如此，丈母娘還在阿皓任職的餐廳粉專上留言，「你們的主廚是超級垃圾渣男，婚前當小王劈我女兒不幸懷孕，逼結婚還又劈他前女友的閨蜜」、「只會到處甜言蜜語劈腿，靠臉帥曖昧人妻人女友還不用負責，當事人也不敢聲張，還密錄他老婆的私密影片恐嚇她要PO網路公佈，讓她嫁不出去，這樣的爛咖能煮出什麼好東西呢」。阿皓見狀顏面掃地，氣得對丈母娘提告求償。

法官審理後認為，丈母娘捍衛女兒的言論事出有因，並非無端惡意攻擊或恣意謾罵，但阿皓並非公眾人物，涉及他私德的事也非「可受公評的事項」，況且丈母娘以「超級垃圾渣男」、「爛咖」、「渣男」等指稱阿皓，以涉及人身攻擊等，最終認定丈母娘犯行，判她須賠償阿皓3萬元。