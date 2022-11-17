匿名爆料民眾黨立委都有人頭助理　「A先生」遭控加重誹謗

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷涉嫌詐領國會助理補助費疑雲，檢調已立案偵辦，1名自稱高虹安前助理的A先生，本周二（15日）在政論節目更爆料民眾黨5位立委都有類似的人頭助理，民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿認為遭抹黑，今（17日）到台北地檢署，按鈴控告A先生涉嫌加重誹謗。

▲自稱立委高虹安前助理的A先生在政論節目爆料台灣民眾黨5位立委，都有人頭助理現象，民眾黨立院黨團總召邱臣遠（中右）、幹事長張其祿（中左）17日到台北地檢署控告A先生涉嫌加重誹謗。（圖／記者黃哲民攝）

邱臣遠、張其祿2位立委今上午9點多，與律師陸正義到北檢提告，陸正義指出，自稱高虹安國會辦公室前助理的A先生，11月15日在政論節目連線採訪時，表示民眾黨立院黨團5位立委都有人頭助理。陸正義說，A先生的說法並非事實，純屬惡意造謠、抹黑的言論，因此提告。

至於A先生真實身分，陪同提告的民眾黨立院黨團幕僚表示，A先生是以連線不露臉方式受訪，且經過變音處理，目前還不能辨認到底是誰，希望藉由提告查出，本次並未對政論節目主持人及與談來賓一併提告。

本案源於A先生在15日三立電視政論節目《鄭知道了》連線訪談中，爆料被指涉詐領助理費的高虹安並非個案、民眾黨5位立委辦公室都有人頭助理現象，節目主持人鄭弘儀與擔任節目來賓的民進黨立委王定宇對此熱烈討論，王定宇指出，這些公費被「歸到民眾黨黨團去請黨工」，鄭弘儀則說「這事情真的大條了！這是拿國家的錢給黨團，也是貪污！」等語。

邱臣遠今提告後，被問到高虹安所涉案情，在選前已由調查局北部機動工作站報請北檢指揮偵辦，會不會認為國家機器介入選舉，邱臣遠僅簡短回應：「既然已經進入相關司法程序，我們就尊重。」