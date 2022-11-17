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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

氣質空姐降肉選議員！關鍵竟是「討債很辛苦」　最慶幸就缺這2樣

記者黃宥寧／新北報導

今年政壇各縣市出現數名高顏值美女政治素人，個個擁特色，讓選民眼睛為之一亮。而號稱「藍營票倉」的新北市中和區第6選區，議員選情也陷入緊繃，眾多佼佼者中，出現1名笑容可掬，氣質非凡的候選人，她是空服員出身，因為「無預警被解雇」機緣，讓她從政治絕緣體，甘心從天上高級服務員走向地面捲袖替人民服務。

▲▼ 王如意。（圖／王如意提供）

▲擔任10年空服員的王如意，擁有超強親和力，一個機緣讓她從天空「高級服務生」，接地氣到地面捲袖不辭辛勞為民服務。（圖／王如意提供）

面容姣好、笑容又具專業的王如意，在長榮航空、復興航空及遠東航空擔任10年空服員，光鮮亮麗又穩定的工作，讓她也以為就這樣穩穩地，但2019年卻出現轉捩點，遠航無預警停飛，導致眾多空姐瞬間沒了工作，大家只好求助時任勞動局局長賴香伶；經一番追討欠薪，員工們最終獲得補償，王如意也成了失業者，但她在經歷勞資爭議調解過程，深刻明白小蝦米力抗大鯨魚是件辛苦事，因此也讓她下定決定參加剛創黨沒多久的民眾黨人事海選，過關斬將後也順利當上立法院黨團行政組長，能力出眾獲肯定的她，今年3月初接下黨內重責大任參選議員。

▼空姐出身的王如意帶著親和力貼近民眾，傾聽大家意見。（圖／王如意提供）

▲▼ 王如意 。（圖／王如意提供）

王如意笑著說，「我不是政二代更不是富二代」，選舉最需要錢和人脈，但她這2樣都沒有，也好險都沒有，因此可以成為沒有包袱的政治素人，並且毫無懸念付出一切為選民。

王如意語重心長提到，中和是塊寶地，有山有水，有傳統的古寺廟宇，有進步科技園區，更成北漂聚集地，也是新住民朋友落腳的新故鄉，並且匯集各國文化、多元族群，將最大的包容與五彩的繽紛，札根在這塊土地上。同時，中和也面臨了諸多挑戰，從市容的野蠻生長、交通壅塞，到尊重族群差異，未來都需改進，這不僅僅是攸關新北市發展，也必須作為全台示範。

▼身為政治素人，王如意走上街頭傾聽人民心聲 。（圖／王如意提供）

▲▼ 王如意 。（圖／王如意提供）

她最後提到，民眾黨成立後，在短短2年見證了藍綠惡鬥，但兩黨都以政黨利益為優先考量，將人民的福祉拋諸腦後，為此，她想將空服員10年來服務客人經驗，勇敢一次，挺身為中和這塊土地、人民，帶來新的改變與不同服務，並且不畫大餅，不天馬行空，不允諾遙不可及之事，堅持做對的事。
 

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