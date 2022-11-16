熟客送韓國糖果！屏東妹一含「瞬間遭口爆」　呆愣原地：我太難了

▲女子吃了熟客送的「韓國糖果」，沒想到竟在嘴裡膨脹、撐開。（示意圖／免費圖庫WUNDERSTOCK）



記者柯振中／綜合報導

在吃東西以前真的要看清楚，放入口中的到底是不是食物！屏東一名女子平時在檳榔攤工作，16日上午突然有顧客拿一包「韓國糖果」來贈送，沒想到她才剛打開含入口中，瞬間在她嘴裡膨脹，事後才知道顧客送的究竟是什麼，傻眼的經驗讓她直呼「我太難了」。

這名女子在「爆怨公社」表示，16日上午有位熟客到訪，贈送她一包「韓國糖果」，她收下後也不疑有他，立刻打開來「試吃」。沒想到，這款「韓國糖果」一碰到水，立刻在女子的嘴裡膨脹、撐開，原來顧客送的根本不是糖果，而是壓縮紙巾。

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▲原來所謂的「韓國糖果」，其實是韓國某款知名的壓縮毛巾。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



女子不禁直呼「我太難了」，從外表看起來與糖果的包裝極為相似，根本看不出來是紙巾，傻眼的經歷曝光，瞬間在網路上引起熱烈討論。

不少網友看完以後，也不禁留言調侃，「以為是草莓糖果，給了小朋友一人一顆，結果…」、「我也有買，一大包很便宜，一大早的吃洗臉巾」、「這個我網購贈品收到好幾包 ，其中一個賣家還跟你一樣當糖果在送。我第一次收到以為是茶垢清潔錠」、「客人應該也是不知道才會這樣說，看起來真的好像糖果」、「出遊過夜的好物，我都用這個。」

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