快訊／政院前競速追撞害死人　酒駕主嫌出院隨即被聲押禁見

▲酒駕開車競速撞死人的李姓男子被檢察官聲押禁見。（圖／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

北市忠孝東路行政院前地下道日前發生追撞車禍，前車駕駛彈飛身亡，肇事駕駛面對前來處理的警員，因喝酒情緒失控拒捕，甚至企圖搶奪警槍，遭員警開槍擊中大腿倒地，送往醫院救治2天後，16日一出院隨即遭台北地檢署檢察官傳喚出庭，訊後依公共危險等罪嫌，向法院聲請將李男羈押禁見。

警方調查，22歲李姓男子14日凌晨載14歲曾姓少年，行經忠孝東路地下道時，因車速過快撞上前車，造成前車翻覆。24歲的王姓駕駛飛出車外倒地，送醫搶救後仍告不治，李男下車後不聽警方勸阻，不但嗆聲還與警員發生拉扯。

李男甚至企圖奪槍，警員為制止朝李開2槍壓制，李大腿遭擊中，由警方送往醫院救治，在場的14歲少年也帶回派出所。經過2天治療，李男腿部傷勢康復出院。

李男向警方供稱，當天在大安區夜店幫朋友慶生，現場約20多人，事後一群人離開前往酒店續攤，一行人約喝了2瓶威士忌洋酒，最後7人搭車準備前往李男家續攤，分搭2輛車，從忠孝東路4段上的酒店離開。

原本肇事車輛由14歲的少年駕駛，李男不滿少年不太會開，沒幾個路口後就下車換手，李男一路從忠孝東路4段開至忠孝西路地下道，僅花4分鐘左右。