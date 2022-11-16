人妻等紅燈「遭瘋狂掃射」歌手老公面前慘死　4槍手逃逸畫面曝光

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記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞歌手約翰（John Alejandro Jerez Chacón）和妻子乘坐計程車，正在等待紅燈時，竟被4名槍手包圍，連開數槍後奪走錢財，而歹徒逃跑畫面正好被監視器捕捉到。他幸運地僅有手臂受傷，但38歲老婆安娜（Ana Marcela Calderón González）卻因腹部中彈，當場身亡。

▲槍手逃逸畫面被拍到。（圖／翻攝YouTube）

本案10日發生在桑坦德省（Santander）首府布卡拉曼加（Bucaramanga）。目擊者表示，4名武裝搶匪分別乘坐2輛機車，在紅綠燈下方攔截受害者。遭到掃射後，計程車司機嚇壞了，但仍盡速把客人載往最近醫院救治，無奈安娜依然回天乏術。

▲安娜和約翰被粉絲形容為天生一對。（圖／翻攝Instagram@johnnjerez、marcecg.84）



外媒報導，約翰和安娜育有2女，不但經常在社群媒體上放閃，也互相支持彼此的事業。他們當天把一輛BMW轎車賣掉，先後從2間銀行提取剛賺到的1500萬哥倫比亞披索（近新台幣9.7萬元），然後坐上計程車離開，未料遭遇不幸。

本案在當地引發恐慌，警方宣布懸賞1000萬哥倫比亞披索（約新台幣6.4萬元），獎勵任何提供線索的人，市長胡安（Juan Carlos Cárdenas）也誓言讓兇手付出代價。全案調查仍在繼續中。