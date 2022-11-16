逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

▲吳宏偉在教學上頗受學生愛戴，私下卻被法院認證是渣男。圖中女子非相關當事人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名電機系教授遭爆桃色醜聞！榮獲「IEEE MTT-S傑出年輕工程師獎」的前逢甲大學教授吳宏偉，被妻子抓包劈腿9名女子更誇張的是，吳還和同在崑山科大任教的同僚以及2名已婚友人，用通訊軟體成立「渣男協會」群組，對這些外遇對象品頭論足，還有把妹教戰SOP，讓吳妻心碎不已！

吳妻的閨密A小姐說，吳宏偉「在渣男協會」群組中說：「她小我們2歲…157／42，小隻馬，腿超美炸，奶又大」「今天已完成X她的任務，爽翻…她就是醫美的業務」「請你趕快開竅，加入渣男協會…昨晚X她2次，好爽」，吳甚至還狂言表示：「我覺得我們的身分背景學歷，要把這種的很Easy，我已經抓到SOP了，下次你試試看」，鼓吹群組內的其他好友，利用教授身分，欺騙女子成為自身的性愛禁臠。

▲吳宏偉從崑山科大轉至逢甲大學（圖）任教前，竟想著要在台中成立後宮。



此外，吳還在群組炫耀說：「目前差一個就有10個情婦了，成就解鎖」「沒有這些情婦，我早就崩潰了…」還指導其他同好：「我都找離婚的美魔女，風險最低…40歲…而且是鄉下小孩」更表示：「要去逢甲了，爽，台中蓋後宮」可見吳完全無視教師的責任及工作，只想著要到台中欺騙女子感情。

對此，A小姐怒不可遏地說，吳除了將多段婚外情當成戰績向友人炫耀及討論，還利用外遇女子的感情，謀取事業利益，再與友人共同密謀製造衝突、上演甩人戲碼。發現這一切的吳妻傷心欲絕，決定對丈夫及外遇女子提告侵害配偶權。

▲吳與友人成立渣男協會群組，還在上面炫耀性史、討論外遇SOP。

高雄地方法院開庭審理時，吳宏偉對法官辯稱，他並未與9名女性發生婚外情，妻子提出的證據有造假的可能；且妻子若以違法偷拍方式取得手機訊息內容，應無證據能力；此外，對話內容很多是與好友間露骨的玩笑，無從認定他與其他女子有性關係，妻子更有可能刪除、變造對話內容陷害他。

但法官勘驗證據，認為吳妻提出的對話紀錄，以及吳男與2名女子共同出遊的照片，都與吳妻的主張大致相符，且查證對話內容提及各被告的家庭生活背景、職業、居住地點或年齡也都符合實際情形，認為吳妻所提的證物為真，吳未能提出反證，因此不採信其辯詞。

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