　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

吳宏偉在教學上頗受學生愛戴，私下卻被法院認證是渣男。圖中女子非相關當事人。（翻攝崑山科大官網）

▲吳宏偉在教學上頗受學生愛戴，私下卻被法院認證是渣男。圖中女子非相關當事人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名電機系教授遭爆桃色醜聞！榮獲「IEEE MTT-S傑出年輕工程師獎」的前逢甲大學教授吳宏偉，被妻子抓包劈腿9名女子更誇張的是，吳還和同在崑山科大任教的同僚以及2名已婚友人，用通訊軟體成立「渣男協會」群組，對這些外遇對象品頭論足，還有把妹教戰SOP，讓吳妻心碎不已！

吳妻的閨密A小姐說，吳宏偉「在渣男協會」群組中說：「她小我們2歲…157／42，小隻馬，腿超美炸，奶又大」「今天已完成X她的任務，爽翻…她就是醫美的業務」「請你趕快開竅，加入渣男協會…昨晚X她2次，好爽」，吳甚至還狂言表示：「我覺得我們的身分背景學歷，要把這種的很Easy，我已經抓到SOP了，下次你試試看」，鼓吹群組內的其他好友，利用教授身分，欺騙女子成為自身的性愛禁臠。

吳宏偉從崑山科大轉至逢甲大學（圖）任教前，竟想著要在台中成立後宮。

▲吳宏偉從崑山科大轉至逢甲大學（圖）任教前，竟想著要在台中成立後宮。

此外，吳還在群組炫耀說：「目前差一個就有10個情婦了，成就解鎖」「沒有這些情婦，我早就崩潰了…」還指導其他同好：「我都找離婚的美魔女，風險最低…40歲…而且是鄉下小孩」更表示：「要去逢甲了，爽，台中蓋後宮」可見吳完全無視教師的責任及工作，只想著要到台中欺騙女子感情。

對此，A小姐怒不可遏地說，吳除了將多段婚外情當成戰績向友人炫耀及討論，還利用外遇女子的感情，謀取事業利益，再與友人共同密謀製造衝突、上演甩人戲碼。發現這一切的吳妻傷心欲絕，決定對丈夫及外遇女子提告侵害配偶權。

吳與友人成立渣男協會群組，還在上面炫耀性史、討論外遇SOP。（示意畫面）

▲吳與友人成立渣男協會群組，還在上面炫耀性史、討論外遇SOP。

高雄地方法院開庭審理時，吳宏偉對法官辯稱，他並未與9名女性發生婚外情，妻子提出的證據有造假的可能；且妻子若以違法偷拍方式取得手機訊息內容，應無證據能力；此外，對話內容很多是與好友間露骨的玩笑，無從認定他與其他女子有性關係，妻子更有可能刪除、變造對話內容陷害他。

但法官勘驗證據，認為吳妻提出的對話紀錄，以及吳男與2名女子共同出遊的照片，都與吳妻的主張大致相符，且查證對話內容提及各被告的家庭生活背景、職業、居住地點或年齡也都符合實際情形，認為吳妻所提的證物為真，吳未能提出反證，因此不採信其辯詞。

更多鏡週刊報導
【型男教授劈九女3】偷吃挨告下場慘　教授報復遭控對妻小趕盡殺絕
【型男教授劈九女4】渣男行徑法官也痛批　名教授吳宏偉回應了
【型男教授劈九女】組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
孕婦黑血噴臉！如挖破石油管線　台大醫急開刀：這下慘了
快訊／台積電上漲13元至493！　台股漲近百點站上14600
持修被爆「秘戀關詩敏3年」　分手速換新歡全被拍
《全明星》林玉書被霸凌「1張照片惹心疼」　經紀人回應了
台南牛肉麵「10人點2270元」吃飽走光　老闆傻眼PO監視器
波蘭遭俄彈轟炸畫面曝！　北約是否動用「集體防衛條款」引關注
逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件
《全明星》霸凌內幕！林玉書腦震盪　女隊友卻撒謊趕人：把她帶回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4度帶少年上摩鐵　他下場很慘

劈9女組後宮？　逢甲「型男教授」回應了：學生都挺他

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

逢甲「劈9女教授」鹹濕對話曝光！　揭露他表現不好

逢甲大學「知名型男教授」爆劈9女組後宮　渣男群組曝光

偽單身人夫見面3次騙上床　她5天後滑到「正宮IG」崩潰

台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團抓36人　撞門攻堅救7人

快訊／新店高爾夫球場「看他不爽」2打1　28歲男屁股中4刀

快訊／北市內湖大樓火警　濃煙瀰漫1男送醫

宜蘭24歲男遭「黑幫屁孩」酒駕競飆撞死　女友含淚：快結婚了

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

4度帶少年上摩鐵　他下場很慘

劈9女組後宮？　逢甲「型男教授」回應了：學生都挺他

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

逢甲「劈9女教授」鹹濕對話曝光！　揭露他表現不好

逢甲大學「知名型男教授」爆劈9女組後宮　渣男群組曝光

偽單身人夫見面3次騙上床　她5天後滑到「正宮IG」崩潰

台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團抓36人　撞門攻堅救7人

快訊／新店高爾夫球場「看他不爽」2打1　28歲男屁股中4刀

快訊／北市內湖大樓火警　濃煙瀰漫1男送醫

宜蘭24歲男遭「黑幫屁孩」酒駕競飆撞死　女友含淚：快結婚了

整合強化查賄成效　檢警調高層首長齊聚苗栗縣警局

高通發表年度旗艦平台Snapdragon 8 Gen 2　採用台積電四奈米晶片

司機員驗出毒品反應「複檢陰性」　台鐵：已調內勤不開車

譴責「鄭知道了」造謠黨內立委貪污　民眾黨團要求道歉：擬提告

Hyundai Custin GLT-B試駕　你想要的「正7人MPV」牛肉都端出來了

台積電上漲13元至493！　台股漲逾百點站上14600

秋日限定美景！全台6大賞芒打卡熱點　陽明山紅色芒草超夢幻

屏東新景點+1！超Q「飛天火車公園」　還有熱氣球滑梯、蓮霧冒險森林

許凱一脫「腰肥沒肌肉」187身材遭嫌棄！　原聲演出被誤認台灣腔

假車禍真碰瓷　安平警細心揪出車禍詐騙犯罪

許老三高燒41.9度嚇壞小S　康復後指使她：做飯給我吃XD

社會熱門新聞

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

黑幫屁孩酒駕撞死24歲男　女友含淚：快結婚了

「可以給我一口棺材嗎？」無力葬母兄妹伴屍3天

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

新店高爾夫球場2打1　男臀部中4刀

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

2男女站關渡橋　她墜落淡水河

快訊／台北「補習街大樓」驚傳墜樓　男子躺地無生命跡象

逢甲「劈9女教授」鹹濕對話曝光！　揭露他表現不好

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

遭人夫騙上床　她5天後見1幕崩潰

台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團　撞門攻堅救7人

她上包養網站找糖爹滾床　純情男挨告性侵

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

立冬後轉運！財神偏愛「這生肖」

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚：蟲蟲在皮膚挖地道

直擊吳慷仁「坐路邊吃便當」！

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面