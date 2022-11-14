穿上變「武藤遊戲」！《遊戲王》超狂連帽外套...網笑噴：恥感高

▲有品牌推出《遊戲王》的連帽外套，引起大批網友討論。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

日本漫畫《遊戲王》是許多人心中的神作，雖然作者高橋和希已經逝世，但粉絲心中的「遊戲魂」仍不減。近期有國外新興品牌「Unoriginal Ideas Ltd.」推出超狂「遊戲王連帽外套」，讓網友笑噴表示：恥感超高。

綜合外媒報導，國外一家新興品牌「Unoriginal Ideas Ltd.」，日前推出新產品，是一款深紫色的《遊戲王》連帽外套，高度還原角色「武藤遊戲（亞圖姆）」，不僅胸前印上千年積木，甚至連頭髮也高度還原，一拉上拉鍊就可以完美變身成「武藤遊戲（亞圖姆）」。

▲《遊戲王》紫色連帽外套登場。（圖／翻攝自品牌「Unoriginal Ideas Ltd.」官網）

這件外套售價190美元（約台幣5910元），消息也被分享到PTT，不少網友看了後都表示，「半夜穿這個全力奔跑去嚇人」、「還以為靈感是設計上的 沒想到這麼粗暴」、「還以為只有頭髮XD真的低估人類的創意了」、「頭髮立的起來耶笑死」、「 恥力多高才敢穿這件阿」、「醜到哭，笑死」、「要那個臉做啥笑死」、「只做頭髮滿有趣的」。

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