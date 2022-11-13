阿爾巴尼亞爆反政府示威！千人上街要總理下台　1持刀抗議者被捕

▲阿爾巴尼亞12日爆發反政府示威活動，一名持刀的抗議者被捕，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

位於歐洲東南部的阿爾巴尼亞，12日爆發了大規模反政府示威活動，數千名對政府不滿的民眾聚集在首都地拉那（Tirana），抗議政府腐敗、物價上漲和年輕人出走的現象，並要求總理拉瑪（Edi Rama）辭職。示威者隨後在政府大樓前與警方發生扭打，有一人被捕。

綜合外媒報導，這場示威是在反對黨阿爾巴尼亞民主黨（PD）和自由黨（PL）的號召下舉行。他們原本只在政府大樓附近進行和平示威，但大約3小時後，抗議者突破了警方在政府大樓的警戒線，對總理辦公室潑灑紅色油漆。

此外，也有民眾在政府大樓樓梯點燃蠟燭，紀念2名過去遭警方逮捕後慘死的人士。警方隨後與示威人士產生衝突，並逮捕了其中一名持刀的抗議者。

阿爾巴尼亞今年的物價上漲了8%，食品與燃料的價格在烏俄戰爭爆發後更是直線飆漲，導致每年有成千上萬的年輕人被迫離開家園，出走到其他國家尋求更好的生活，因此反對派支持者在這場示威中要求總理拉瑪下台。

拉瑪解釋，與其他歐洲國家相比，阿爾巴尼亞的通膨保持在較低水平，而且政府還為住家和小企業提供了電力補貼。至於發起本次示威的反對黨領袖貝里沙（Sali Ram Berisha），被認為是在藉本次活動，在2023年5月的地方選舉前展示自己的影響力。