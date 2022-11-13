陳紫渝今辦茶會萬人暴動　曬貓甜笑提醒5注意事項

▲新北市永福里候選人陳紫渝。（圖／翻攝陳紫渝臉書）

記者皮心瑀／新北報導

被網友封為「最美里長候選人」的新北市永福里候選人陳紫渝13日上午10點將在永和國中前舉行競選服務處成立茶會，除了喊話支持者身上準備「紫色的元素」，更在臉書貼出美照提醒大家前往現場時5點注意事項，再次引來萬名網友按讚，並高喊「我會乖乖聽話！」

23歲的新北永和永福里長參選人陳紫渝，因外型亮麗被網友封為「最美里長候選人」，今舉辦茶會，預計10點20分左右上台發表談話。

陳紫渝也提醒，為了茶會順利進行，且以不妨礙附近住家及店家為前提，有幾點和大家共同約定，首先，留意音量，不喧嘩，減少對周遭住戶的影響；第二，當天配合志工（紫色背心）的指引，注意安全，共同維護動線及交通安全；第三，垃圾不落地，當天會置放數個垃圾桶，提供給大家使用；第四，當日因路權申請及場地租借有時間上的限制，也為了避免影響附近居民及交通安全，故當天拍照活動將由服務團隊安排；第五，防疫期間，請大家佩戴好口罩，勤消毒。

網友紛紛回應，「紫渝，我會帶孩子的聯絡簿過去給妳簽名」、「收到，我會乖乖聽話，遵守和里長妳的約定」、「求遊覽車停車方式，南北包車20台」、「身為紫渝的頭號粉絲一定到場」、「我兄不只會著紫衣到場，更還直接在永福里買了房子，這麼有心的男人真的不好找了」。