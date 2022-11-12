台南市勞工局「向企業家學習」講座　張忠弘分享「打造決策者的家」

▲台南市勞工局「向企業家學習」系列講座，12日邀請生產力建設張忠弘董事長分享「打造決策者的家」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府勞工局落實市長黃偉哲希望家園理念，鼓勵學習企業家積極且認真的心態，獲得正面能量，提升個人工作職能，勞工局結合文化局及台南知名作家王美霞老師攜手合作辦「向企業家學習」系列講座，12日邀請生產力建設張忠弘董事長分享「打造決策者的家」。

透過台南知名作家王美霞老師引言，讓民眾認識生產力建設張忠弘董事長。學美術出身的張董事長，畢業後投入建築業，在建築業累積了充足的經歷。後來萌生創立建設公司的想法，遇上了首屆國家品質運動總策劃人張芳民，創立了「生產力建設公司」。不過那時正值房地產不景氣之際，讓這兩「張」決定要以「藝術」來凸顯與眾不同之處，希望能蓋出有影響力的房子。

生產力建設公司其中一個著名的案子，就是在台中的「似水年華」建案。著名點在於這個建案的工地圍籬採取與傳統鐵皮不同的材質，並且留有空隙，颱風來也不怕傾倒，造成公共危險，且也可以重覆組裝使用，又兼具美感，也因此曾經榮獲國際多項大獎，顛覆大家對於工地又髒又亂的印象。

除了以上特點，張董事長還會將建築設計理念傳達給承包商，目的就是讓工人知道他正在蓋的是什麼樣的房子，有參與感也有榮譽感，希望大家可以感受到這些房子與其他房子不同的地方，感受到張董對建造房子的熱情與用心。

勞工局長王鑫基表示，2021年邀請王美霞老師撰寫「台南好職人」一書，介紹台南職人在職場上奮鬥的故事，2022年更進一步透過講座，分享企業家堅毅精神與專業的堅持，鼓舞更多在職場上努力奮鬥、打拚的人。

王鑫基局長也預告下一場「向企業家學習」系列講座將於12月17日舉辦，邀請黑橋牌香腸博物館陳春利董事長談「好心腸的堅持」，鼓勵市民朋友趕快到臺南市立圖書館網站報名(https://reurl.cc/OpW933)，一起聆聽創業家激勵人心的奮鬥過程與成功的故事。