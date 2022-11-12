　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022鯤鯓王平安鹽祭　井仔腳成再造台灣鹽產業應許地方

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同））

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方11日起一連3天擴舉辦「代遠天長：南鯤鯓代天府360大圓周、代巡信仰國際論壇」，並結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同））

[廣告]請繼續往下閱讀...

董事長陳浚鎰表示，「代遠天長：南鯤鯓代天府360大圓周．代巡信仰國際論壇」，議題涵蓋南鯤鯓代天府的歷史發展、國際交流，邀請專家學者分享東亞、東南亞及台灣不同地域的王爺信仰儀式與文化。此外，也邀請台灣各地保存團體分享王爺信仰文化資產的保存經驗。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同））

總幹事侯賢遜表示，配合建廟360年出版9本新書，包括1、南鯤鯓代天府徵集詩作名家書法典藏展。2、2021國家重要民俗五府千歲進香期-藝陣演義。3、2021鯤鯓王平安鹽祭。4、鯤鯓王臺南巡禮會香攝影集。5、鯤鯓王嘉義巡禮會香攝影集。6、台灣第1大醮「羅天大醮」1、2冊攝影集。7、國家重要民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」攝影集。8、慶讚建廟360週年「圖說南鯤鯓」專輯共9冊。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同））▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同））▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同））

由晉基建設公司與台灣守護文創公司共同推出，重現北門鹽鄉輝煌時代的「2022鯤鯓王平安鹽祭白金之舞」，舞者搭配天光、白鹽堆粉墨登場，藉由劇目帶出以往鹽埕生活、熱鬧、工作的景象，讓現場的老鹽埕人感動不已。

晉基建設董事長廖淑芬表示，「白金之舞」是一齣結合五感與心靈享受的劇目，也是300年來鹽田第1支舞，現在大家感受到的鹹味、強烈的北風、甚至看到的候鳥，都是「白金之舞」的元素之一。這次演出是非常難得的體驗，也是晉基建設推廣續傳文化的1次新嘗試，感受過去的時代風華，希望找回大家對待土地、對待文化的認同與自信。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同））

同為主辦單位，也是井仔腳瓦盤鹽田經營者的台灣守護文創公司董事長陳仁昌說，台灣鹽業的歷史可以追朔到明鄭時期，只是後來環境跟經濟轉變，鹽業沒落、鹽工們離開鹽田，天日曬鹽的文化也被遺忘，這是大家覺得可惜、也不捨的地方。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同））
陳仁昌表示，他在接手井仔腳瓦盤鹽田後，創立「成功鹽」品牌，邀請鹽工回到鹽田，遵循「3曝9曬」的古法製鹽，將傳承百年的珍貴曬鹽技術保留下來，把台灣自2002年便已中斷的曬鹽產業與文化重新呈現在世人眼前，讓井仔腳成為再造台灣鹽產業的應許地方。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同））▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同））

陳仁昌表示，這次與晉基建設共同推出的白金之舞，也是希望用不同的形式，跟大家推廣、分享這個屬於沿海的文化，一個關於台灣鹽業、北門鹽鄉的故事，讓井仔腳鹽埕能夠重新活絡、熱鬧起來。帶領大家一起回到屬於台灣鹽業的白金歲月，感受這個延續360年的鹽業故事。

白金之舞11月12、13日連續2天，在「2022鯤鯓王平安鹽祭」中演出，演出地點在台南北門井仔腳瓦盤鹽田，於下午4時開放民眾進場、4時10導聆開始、4點30分準時開演。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同））

2天活動期間於下午2時半開始，井仔腳鹽田外的泰安宮入口將進行交通管制，並於2時半至7時半提供北門遊客中心與井仔腳停車場的雙向接駁，建議前往觀賞的遊客可善加利用遊客中心週邊停車空間。北門遊客中心接駁車在4時半後，只提供下車服務，而井仔腳停車場的末班車次將於7時半發車，請乘車民眾多加留意。

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
透天厝快蓋好了！　她驚見「門口被插1物」崩潰
10分鐘看完台北市長辯論！　他濃縮「珊時萬」精華
「掉進720°C熔爐」泡在熔化金屬中　男成功逃出保住一命
魔獸自選中文名「霍華德」　最愛這道台灣小吃
普丁大腦反了！呼籲民眾推翻政權　「總統該剖腹死」
16歲清純女偶像消失6年　突宣布「下月AV出道」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10分鐘看完台北市長辯論！他濃縮「珊時萬」精華　網友一面倒讚1人

本土跌破2萬例！今+19172　較上周六大降24.9%

打過1劑疫苗！9歲男童確診一周「草莓舌」　疑似MIS-C收治住院

2022鯤鯓王平安鹽祭　井仔腳成再造台灣鹽產業應許地方

快訊／今增60死！本土+19172　另增52例境外移入

勞局職場大小事　分享台南阿嬤甜甜的果醬味！

台大醫學系首例！避免缺額　明年個人申請「首增備取生」

35歲不婚不生　作業員「賺32K當躺平族」：我就廢！一票人+1

「板橋435藝術聚落」4棟工作室限時開放！戶外市集、音樂會同步登場

修傳染病防治法「銜接特別條例」　薛瑞元：第一階段下會期送立院

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

魔獸降臨！霍華德晚間抵台　一出境開懷大笑隔空抱球迷

萌妹賣力跳舞應援中信　小翔被無視抱胸森氣氣

女兒想養貓！爸妙招勸退 摔杯＋玩衛生紙她傻爆眼

魔獸加盟T1桃園雲豹　首練大秀肌肉獻飛吻

10分鐘看完台北市長辯論！他濃縮「珊時萬」精華　網友一面倒讚1人

本土跌破2萬例！今+19172　較上周六大降24.9%

打過1劑疫苗！9歲男童確診一周「草莓舌」　疑似MIS-C收治住院

2022鯤鯓王平安鹽祭　井仔腳成再造台灣鹽產業應許地方

快訊／今增60死！本土+19172　另增52例境外移入

勞局職場大小事　分享台南阿嬤甜甜的果醬味！

台大醫學系首例！避免缺額　明年個人申請「首增備取生」

35歲不婚不生　作業員「賺32K當躺平族」：我就廢！一票人+1

「板橋435藝術聚落」4棟工作室限時開放！戶外市集、音樂會同步登場

修傳染病防治法「銜接特別條例」　薛瑞元：第一階段下會期送立院

雲豹原計劃砸4500萬整修國體大球場　蘇翊傑：持續溝通中

高雄政見會／陳其邁細揭「2年拚4年」成果：未來4年高雄一定精彩

「眺村•跳村」農遊快閃11月下旬開跑

梨泰院案究責　龍山區廳疑涉「官商勾結」！長期漠視飯店違建釀災

下雨天優惠多！基隆推專屬雨天旅遊　送正濱漁港色彩屋積木

炎亞綸首同台合唱苗可麗　她突飆：不是人...全場傻了！

4歲蔡桃貴撞到牙齒濺血！原因曝光…網超有共鳴：我小時候也這樣

起司派對揪這、特濃牛肉串太張狂！台中不限時「2D彩繪風」聚餐熱點

老婆涉張庭傳銷案！　徐崢入圍金雞影帝…陸網唱衰得獎率：準犯人老公

連續4年獲獎　台東縣府以「行動急診室」再獲政府服務獎

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

生活熱門新聞

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了

男賣BLACKPINK門票「要穿內衣開合跳」　女粉答應了

外婆難伺候　他曝舅媽活在地獄

E奶「護理系女神」267字自爆斷指秘辛　網友心疼讚棒棒

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

獨／台積電真來高雄！這大學學生被狂掃

男友和女同事出差過夜：只會睡沙發

高大成曝「酒味婦人」問診跳針一句話　網友大歪樓

1圖揭穿好市多衛生紙「大縮水」！2千名會員苦嘆

收面試通知「街景服務救了她」　網怕爆：台灣遍地開花

挖出「6顆喉嚨珍珠」他吸一口喊精神爽

制服妹迴旋踢吸8千萬次觀看　鄉民緊盯「那裡」

一圖看天氣兩階段變化！出遊趁今天　下波降雨熱區出爐　

更多熱門

相關新聞

世界盃5人制　台灣輸日本無緣冠軍戰

世界盃5人制　台灣輸日本無緣冠軍戰

世界盃5人制棒球賽複賽台灣隊今天一日2戰，首先擊敗地主墨西哥隊，接著與日本隊交手首場吞敗，第2場鏖戰至延長賽拿勝，第3場沒能順利搶下，終場以1比2吞敗，確定無緣冠軍戰。

美國警告歐盟！　台海衝突「釀全球損失達2.5兆美元」

美國警告歐盟！　台海衝突「釀全球損失達2.5兆美元」

拜習會倒數3天！台灣料成首要議程

拜習會倒數3天！台灣料成首要議程

陸在氣候峰會提「一中原則」　外交部轟公然說謊

陸在氣候峰會提「一中原則」　外交部轟公然說謊

諾魯總統14日訪台　外交部：支持友好邦誼

諾魯總統14日訪台　外交部：支持友好邦誼

關鍵字：

鯤鯓王平安鹽井仔腳成台灣鹽產

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

魔獸首戰場館破舊！館長：讓世界看台灣多爛

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

黃曉明不藏了！0偽裝合照「緋聞女友」

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面