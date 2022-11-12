2022鯤鯓王平安鹽祭　井仔腳成再造台灣鹽產業應許地方

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2022年逢建廟360年，廟方11日起一連3天擴舉辦「代遠天長：南鯤鯓代天府360大圓周、代巡信仰國際論壇」，並結合2022鯤鯓王平安鹽祭，舉辦2天的藝陣演義，邀請國內民俗藝陣團體演出，董事長陳浚鎰親自到場同樂。

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董事長陳浚鎰表示，「代遠天長：南鯤鯓代天府360大圓周．代巡信仰國際論壇」，議題涵蓋南鯤鯓代天府的歷史發展、國際交流，邀請專家學者分享東亞、東南亞及台灣不同地域的王爺信仰儀式與文化。此外，也邀請台灣各地保存團體分享王爺信仰文化資產的保存經驗。

總幹事侯賢遜表示，配合建廟360年出版9本新書，包括1、南鯤鯓代天府徵集詩作名家書法典藏展。2、2021國家重要民俗五府千歲進香期-藝陣演義。3、2021鯤鯓王平安鹽祭。4、鯤鯓王臺南巡禮會香攝影集。5、鯤鯓王嘉義巡禮會香攝影集。6、台灣第1大醮「羅天大醮」1、2冊攝影集。7、國家重要民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」攝影集。8、慶讚建廟360週年「圖說南鯤鯓」專輯共9冊。

由晉基建設公司與台灣守護文創公司共同推出，重現北門鹽鄉輝煌時代的「2022鯤鯓王平安鹽祭白金之舞」，舞者搭配天光、白鹽堆粉墨登場，藉由劇目帶出以往鹽埕生活、熱鬧、工作的景象，讓現場的老鹽埕人感動不已。

晉基建設董事長廖淑芬表示，「白金之舞」是一齣結合五感與心靈享受的劇目，也是300年來鹽田第1支舞，現在大家感受到的鹹味、強烈的北風、甚至看到的候鳥，都是「白金之舞」的元素之一。這次演出是非常難得的體驗，也是晉基建設推廣續傳文化的1次新嘗試，感受過去的時代風華，希望找回大家對待土地、對待文化的認同與自信。

同為主辦單位，也是井仔腳瓦盤鹽田經營者的台灣守護文創公司董事長陳仁昌說，台灣鹽業的歷史可以追朔到明鄭時期，只是後來環境跟經濟轉變，鹽業沒落、鹽工們離開鹽田，天日曬鹽的文化也被遺忘，這是大家覺得可惜、也不捨的地方。



陳仁昌表示，他在接手井仔腳瓦盤鹽田後，創立「成功鹽」品牌，邀請鹽工回到鹽田，遵循「3曝9曬」的古法製鹽，將傳承百年的珍貴曬鹽技術保留下來，把台灣自2002年便已中斷的曬鹽產業與文化重新呈現在世人眼前，讓井仔腳成為再造台灣鹽產業的應許地方。

陳仁昌表示，這次與晉基建設共同推出的白金之舞，也是希望用不同的形式，跟大家推廣、分享這個屬於沿海的文化，一個關於台灣鹽業、北門鹽鄉的故事，讓井仔腳鹽埕能夠重新活絡、熱鬧起來。帶領大家一起回到屬於台灣鹽業的白金歲月，感受這個延續360年的鹽業故事。

白金之舞11月12、13日連續2天，在「2022鯤鯓王平安鹽祭」中演出，演出地點在台南北門井仔腳瓦盤鹽田，於下午4時開放民眾進場、4時10導聆開始、4點30分準時開演。

2天活動期間於下午2時半開始，井仔腳鹽田外的泰安宮入口將進行交通管制，並於2時半至7時半提供北門遊客中心與井仔腳停車場的雙向接駁，建議前往觀賞的遊客可善加利用遊客中心週邊停車空間。北門遊客中心接駁車在4時半後，只提供下車服務，而井仔腳停車場的末班車次將於7時半發車，請乘車民眾多加留意。