快訊／花蓮5歲女童當街遭性侵！同村惡狼遭羈押禁見





▲花蓮驚傳女童遭惡狼性侵案，犯嫌遭羈押禁見。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮一名5歲女童日前當街遭到性侵，而事發當時女童4歲妹妹還在一旁目睹全程，當場嚇壞。警方獲報後，10日於女童住家同村逮到一名46歲田姓男子，他到案後坦承犯行。經檢察官訊問後，認為田涉嫌重大，且有逃亡之虞及反覆實施竊盜罪之虞，有羈押之原因及必要性，並向法院聲請羈押，法院最終裁定羈押禁見。

據了解，女童在家中排行第三，全家人靠著爸爸打零工與其他社福補助勉強度日，本月1日下午3點多，父母有事外出，女童便牽著妹妹要去找阿姨玩，沒想到遇上一名陌生男子，他脫下女童的褲子侵犯得逞，而其妹妹在旁驚恐目睹全程。

姊妹倆返家後向父母提到此事，家長這才得知女兒遭侵犯，氣得向新北市無黨籍議員候選人顏維勳求助，全案因而爆發，女童事後前往醫院驗傷，發現處女膜有撕裂傷，顏維勳氣得直呼「罪證確鑿一定要將他繩之以法！」

警方獲悉後介入偵辦，火速鎖定犯嫌，並將同村的田男逮捕到案，據悉，田男無業，才剛服刑出獄不久，沒想到又再度犯下獸行；田到案後也坦承犯行，但由於非現行犯，因此函送地檢署處理。

檢方訊後認為田涉嫌重大，且有逃亡之虞及反覆實施竊盜罪之虞，有羈押之原因及必要性，於昨（11）日向法院聲請羈押。稍早，羈押庭結果出爐，法院裁定羈押禁見。