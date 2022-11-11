▲台中打卡新熱點！葫蘆墩圳水岸藍川綠廊11月底啟用。（圖／市議員陳清龍提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

明年是葫蘆墩圳開圳300周年，葫蘆墩圳舊進水口及周邊環境營造工程今年4月上旬開工，總經費為2千500萬元，園區設置入口休憩區、賞櫻停留區、涵管休憩區、相思林休憩區及360度眺景平台等設施，市府表示，目前工程正進行細部收尾，預計11月底就可開放使用，預料將成為打卡新熱點。

水岸藍川綠廊位於后豐自行車道旁的葫蘆墩圳舊進水口，入口處設置了充滿歲月感的意象牆，園區內以水管打造的彩色景觀椅，和一旁葫蘆墩圳舊進水口景觀呼應，360度觀景台旁迷你小公園，綠色人工草皮搭配褐色木造椅、白色水管，是園區一大量點。

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▲水岸藍川綠廊位於后豐自行車道旁的葫蘆墩圳舊進水口。



市議員陳清龍表示，葫蘆墩圳被喻為豐原母親河，921大地震後一直處於荒煙漫漫的情況，讓所有鄉親都感覺相當惋惜，為此他極力向市府爭取，開闢成具有歷史文化及觀光價值的「葫蘆墩圳舊進水口-水岸藍川綠廊」，與一旁后豐鐵馬道、大甲溪花樑鋼橋連結成具有文化、教育、休閒的觀光廊道。

▲陳清龍期待，園區的天然景觀與文化據點，可結合自然地質觀察，拉近人與水的距離。

陳清龍提到，葫蘆墩圳將迎向300年新里程，期待水岸藍川綠廊園區的天然景觀與文化據點，可結合自然地質觀察，拉近人與水的距離，形塑並延續獨有的藍川（大甲溪）與綠廊（自行車道）空間網絡，成為豐原的觀光打卡點。