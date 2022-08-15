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人間煉獄！柬埔寨「紅色高棉大屠殺」熱烙凌虐犯人　3年殺300萬人

▲柬埔寨瓊邑克萬人塚刑場的人類遺骸，成為赤柬恐怖統治的證據。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨瓊邑克萬人塚刑場的人類遺骸，成為赤柬恐怖統治的證據。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

近來頻傳台灣人被高薪誘騙到柬埔寨遭虐的事件，回顧柬埔寨的歷史，柬埔寨共產黨總書記波布（Pol Pot）領導的紅色高棉（Khmer Rouge）共產主義政權，於1975年至1979年初進行大屠殺，約有150萬至300萬人遭殺害，就有網友拿台灣的白色恐怖時期，與紅色高棉時期做比較，網友一面倒喊「紅色高棉超可怕」。

有網友在PTT發文，「紅色高棉和白色恐怖台灣哪個比較可怕？」柬埔寨有一段黑歷史時期，「紅色高棉和白色恐怖台灣，都是會讓人民莫名其妙被抓走的時代」，被抓走之外還會施以求生不得，求死不能的酷刑，因此好奇詢問，「哪個比較恐怖？」

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貼文一出，網友一面倒回答「紅色高棉」，「紅色高棉那已經不是人間了」、「紅色高棉非常恐怖，人類浩劫」、「白色恐怖雖然恐怖，但和紅色高棉比算小兒科」、「紅色高棉死了全國1/3的人」、「紅色高棉光聽就皮皮剉了」、「以死亡率來說，高棉高太多了」、「白色恐怖主要還是政治犯，赤柬只要是個人就有危險」。

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲紅色高棉大屠殺，造成全國4分之1人口死於非命。（示意圖／取自Pixabay）

據了解，紅色高棉（Khmer rouges）又被稱為赤柬、赤色高棉（正式名稱為民主柬埔寨），是由崇尚極端左派主義的柬埔寨共產黨領導人波布（Pol Pot），於1975年攻佔金邊後建立起的極端獨裁政權，展開3年8個月的血腥統治。據各方估計，柬埔寨全國範圍內共有150萬至300萬人非正常死亡，約占當時柬埔寨總人口的1/5至1/3。

1975年4月，紅色高棉在柬埔寨取得實權後，開始激進推行共產主義，當時波布等人宣稱要「洗淨平民」而開始殺戮，甚至隔一年將箭靶轉向黨內高層，1978年僅在柬埔寨東部地區就有十萬幹部和軍人被殺，被外界稱作「自我屠殺」。

紅色高棉政權在1979年初被推翻，殘酷的大屠殺終於結束，柬埔寨全國境內發現了超過200個被稱作「殺戮戰場」的萬人坑；紅色高棉在執政的短短幾年間，造成的死亡人數成為世界歷史最高之一，史稱「紅色高棉大屠殺」。

位於首都金邊的S-21集中營（Security Prison 21）專門關押被紅色高棉認為是最危險的犯人，主要是紅色高棉政權的黨員、士兵甚至一些高級官員。審問者利用放血、電擊、熱烙（烙刑）等酷刑凌虐犯人，甚至連孩子都會被拉住雙腳，頭部撞到樹上摔死，曾在集中營關押過的15000名的犯人中，僅有7人生還。目前該地已改建為「吐斯廉屠殺博物館」並對外開放，還有展出用遇難者頭骨製成的柬埔寨地圖。

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